Общество
Газета.RuВласти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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с чего всё началось
В настоящий момент более 80% украинцев получают пенсию ниже прожиточного минимума (до 4000 гривен, примерно 10 500 руб.), говорится на сайте министерства.Профиль01:11
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Музыка
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Украину на "Евровидении-2020" представит группа Go-A.
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В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Политика
Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
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Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
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Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Армия и оружие
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии
Пять человек погибли, двое получили ранения в результате автоаварии на территории Республики Калмыкия вечером 22 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Общество
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
На YouTube появилось видео инцидента между военными США и РФ, снятого в Сирии.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Авто
Стали известны характеристики новой Skoda Octavia RS
Бензиновая модификация новой Skoda Octavia RS получит двухлитровую «турбочетверку» мощностью 245 сил — столько же, сколько выдает двигатель модели нынешнего поколения.
Армия и оружие
Шойгу встретился с Хафтаром и поговорил о ситуации в Ливии
Армия и оружие
Турция не захотела вступать в столкновение с Россией в Идлибе
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Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Биатлон
Дело открыто из-за поддельной аккредитации на ЧМ тренера Касперовича
Международный союз биатлонистов заявил, что открыл дело из-за использования российским тренером Александром Касперовичем поддельной аккредитации на ЧМ в Италии.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
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Составили топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом
При покупке автомобиля с пробегом не редко возникает вопрос: почему один подержанный автомобиль стоит заметно дороже своего "одноклассника" с аналогичным двигателем и схожим оснащением.