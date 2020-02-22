с чего всё началось

На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Происшествия В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.

Технологии Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Хоккей Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии Пять человек погибли, двое получили ранения в результате автоаварии на территории Республики Калмыкия вечером 22 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Общество Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402 Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 1402, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Происшествия В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.

Шоу-бизнес Подарила свадебное платье сопернице Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Авто Стали известны характеристики новой Skoda Octavia RS Бензиновая модификация новой Skoda Octavia RS получит двухлитровую «турбочетверку» мощностью 245 сил — столько же, сколько выдает двигатель модели нынешнего поколения.

Политика США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.