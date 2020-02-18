Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы».

Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем

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