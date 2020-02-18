Общество
РБКВласти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем
Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы».
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Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
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«Зов предков», «Соник в кино» и Семен Альтов. Праздники ждут
Сценарий: Майкл Грин, Джек Лондон История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Автоспорт
Марцин Будковски: Мы довольны прогрессом
Эстебан поработал утром, а Даниэль – во второй половине дня.
Происшествия
Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Гаджеты
Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro
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Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице
Диброва навещают жена и коллеги.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Происшествия
Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области
Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Происшествия
На Украине прошли протесты против эвакуированных из Китая
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса из Китая самолетами вывезут 45 граждан Украины и 27 иностранцев.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США
Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
Космос
Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Общество
Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки
Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Футбол
ЦСКА победил швейцарский «Рапперсвиль» в контрольном матче
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза
NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
Происшествия
Сбой произошёл на Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошёл на Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на пути.
Гаджеты
Глава Intel: эра беспилотных автомобилей наступит не ранее 2025 года
Эра беспилотных автомобилей настанет не раньше 2025 года, заявил 20 февраля генеральный директор Intel Роберт Свон в интервью агентству Bloomberg.
Футбол
Сборная России по футболу осталась на 38-й позиции в рейтинге ФИФА
ФИФА на своем официальном сайте опубликовала первый в 2020 году рейтинг национальных команд. Сборная России осталась в нем на 38-й позиции.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
Общество
СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
Здоровье
Россиянам разрешили пить энергетики
Энергетические напитки не навредят человеку, если только он не страдает острыми и хроническими болезнями.
Происшествия
Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом
Здоровье
Минздрав: действующее вещество «Кагоцела» не является госсиполом
Министерство здравоохранения официально подтвердило, что российский противовирусный препарат «Кагоцел» своевременно прошел все необходимые проверки, из чего можно сделать вывод, что препарат не обладает серьезными побочными действиями.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.