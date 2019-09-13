Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране. Он отметил, что такое возможно в случае изменения Налогового кодекса Украины.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эксперт оценил заявление о риске уничтожения металлургической отрасли

RT на русскомвчера в 13:35

На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли

РИА Новостивчера в 07:44

Украинских металлургов обеспокоили возможные налоговые нагрузки

Телеканал 360°вчера в 07:44

На Украине предупредили об уничтожении металлургической отрасли

Взгляд.рувчера в 08:09

Конец украинской металлургии: «Заказывайте гробовщиков, нотариуса и попа»

REGNUMвчера в 08:24

Украинский политолог назвал печальной судьбу тяжелой промышленности страны

ФАНвчера в 09:59

Новое налоговое законодательство Украины уничтожит металлургическую отрасль

Красная веснавчера в 11:05
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
Политика

Трамп обсудил с саудовским наследным принцем атаки на НПЗ

Президент США Дональд Трамп после атак беспилотников на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco позвонил в субботу наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, передает саудовское агентство SPA.
РИА Новости 15:47
Шоу-бизнес

Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу

13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия 15:49
Общество

Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Коммерсантъ вчера в 20:04
Энергетика

Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова

На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Здоровье

Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

По словам Рака, основная сложность глиобластомы состоит в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга.
Газета.Ru 08:42
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке

Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Технологии

Оборудование для блокировки Telegram испытают в Тюмени

Операторы связи в Тюмени в скором времени испытают оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Рейтер.
Интермонитор.ру 14:24
Наука

Лекарство от диабета помогло восстановить мозг после инсульта

Planet Today вчера в 06:59
ЖКХ

Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться

Уровень Амура у Комсомольска продолжает снижаться вторые сутки подряд, к утру субботу он составил 821 сантиметр, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК 15:15
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Политика

Зеленский призвал снимать фильмы на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине.
РИА Новости 13:55
Политика

Угроза потери транзита газа привела к бардаку в «Нафтогазе»

По словам Журавко, в компании надеются на помощь Европы в вопросе продления транзита газа через Украину.
News.ru вчера в 00:06
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Футбол

«Барселона» без Месси разгромила «Валенсию» Черышева

Вести.Ru 17:50
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»

Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru 14:39
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
Российская газета 16:17
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Происшествия

Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске

Уточняется, что причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. По предварительным данным, произошел взрыв самогонного аппарата.
Газета.Ru 15:27
Армия и оружие

Противокорабельная ракета «Оникс» получит новые характеристики

"НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) планирует усовершенствовать сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс".
ТАСС вчера в 05:07
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости вчера в 18:07
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Российская газета 01:05
Политика

NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно предлагал смягчить режим санкций в отношении Ирана.
ТАСС 17:32
Происшествия

В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом

В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.
ФедералПресс 04:55
Футбол

Ибрагимович: «Златан может быть только один»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал клубный ролик, в котором гол шведа повторяет футбольный симулятор FIFA 20.
Бомбардир.ру 04:52
Футбол

Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя

Российская газета 13:59
Футбол

Сёмин: «Впервые слышу о трёхсотой победе в чемпионатах России»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 14:27
Политика

Киев должен выполнить три условия «Газпрома» или потеряет транзит газа навсегда

Напомним, на днях стало известно, что трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, Россией и представителями Еврокомиссии пройдут 19 сентября.
ФАН 08:05
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное