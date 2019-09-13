Экономика
РИА НовостиНа Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране. Он отметил, что такое возможно в случае изменения Налогового кодекса Украины.
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Экономика
В Совфеде прокомментировали индексацию маткапитала в 2020 году
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что материнский капитал в 2020 году будет проиндексирован на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей.
RT на русском 10:29
Культура
На премии «Человек года GQ» Дудь сказал, что не надо молчать о политических репрессиях
Знаете, я много читал про политические репрессии.
ИА REX 16:00
Автоспорт
Квят надеется побороться за очки на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.
RT на русском 12:13
Экономика
Чубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики
Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс.
Первое антикоррупционное 06:57
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Политика
Сноуден сообщил о своей тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 50
На Багамских островах в результате урагана «Дориан» погибли по меньшей мере 50 человек, при этом число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести.
RT на русском 10 сентября в 18:35
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия 10 сентября в 21:25
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
ТАСС 14:54
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Со слов главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация в Сирии возвращается в мирное русло, сохраняются лишь отдельные очаги напряженности на территориях, неподконтрольных правительству САР, например, в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат.
Инфорос 01:11
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Хоккей
Панарин: «Мой девиз сейчас: „Пошли все на хрен“»
Напомним, Панарин в межсезонье перешел в «Рейнджерс», подписав на правах свободного агента контракт на 7 лет с зарплатой 11,6 млн за сезон.
Sport24.ru 11:28
Политика
Киев хочет провести выборы в Донбассе до 2020 года
Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев не намерен проводить фейковые выборы на неподконтрольных ему территориях.
Life.ru 17:22
Гаджеты
Intel анонсирует Core i9-9900KS и Cascade Lake-X
Выход запланирован на октябрь 2019 года. Core i9-9900KS имеет базовую тактовую частоту 4 ГГц на восемь ядер и может обрабатывать 16 потоков.
Megaobzor.com вчера в 14:09
Политика
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия 17:45
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Наука
Крысы оказались способны играть в игры ради удовольствия
Газета DAILY 14:34
Здоровье
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.
РИА Новости 11 сентября в 04:18
Политика
Кравчук вспомнил, как украинцы голосовали за союз с Россией
Украинцы уже голосовали за союзное государство с Россией в ходе референдума, который состоялся 28 лет назад.
РЕН ТВ 19:33
Финансы
В ближайшие три года в России вырастут пенсии
В 2020 году страховая часть увеличится на 6,6%. В России в ближайшие три года вырастут пенсии.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 08:17
Единоборства
Бой Ковалева с Альваресом состоится в Лас-Вегасе 2 ноября
Аргументы и Факты 15:09
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A-321, который сел в кукурузное поле в Подмосковье.
Известия 19:53
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в России
Автоновости дня 11 сентября в 08:43