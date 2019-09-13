Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране. Он отметил, что такое возможно в случае изменения Налогового кодекса Украины.

На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли

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