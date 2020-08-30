Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля

Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС. Об этом в интервью изданию «Страна.ua» заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

На Украине предупредили об экологической катастрофе хуже Чернобыля

Газета.Ru13:21
Известия

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Известия11:26
Комсомольская правда

На Украине предсказали катастрофу страшнее аварии на Чернобыльской АЭС

Комсомольская правда08:00
РБК

На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля

РБК10:48
РИА Новости

На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля

РИА Новости10:06
RT на русском

На Украине заявили об угрозе экологической катастрофы хуже Чернобыля

RT на русском11:18
Lenta.ru

На Украине предсказали катастрофу больше Чернобыля

Lenta.ru06:57

Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в Неклиновском районе Ростовской области в воскресенье, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
РИА Новости07:15
1

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
117

Минюст Германии подтвердил получение запроса от РФ по делу Навального

Берлин, 30 августа 2020, 17:06 — REGNUM Получение запроса от Российской Федерации о правовой помощи по делу о госпитализации блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, подтвердило министерство юстиции Германии.
REGNUM10:06
352

ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.
ТАСС28 августа в 13:40
10

Алена Косторная не получила разрешения на переход в академию Плющенко

Отказ на запрос о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко получила российская фигуристка Алена Косторная, сообщил 30 августа президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, передает издание «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Весна11:26

Актер Маклаков — о Кокорине: «Не верю в какие-то закулисные игры и не знаю, чего хотели добиться этой покупкой»

Российский актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков высказался о работе Доменико Тедеско в московском клубе, а также порассуждал о перспективах Александра Кокорина в столичном коллективе.
Матч ТВ12:26