На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Смотрите также
Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области
Адвокат Ефремова пообещал «разнос» в суде на основании видеозаписи
Огромный воздушный змей унес ребенка
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Индия отказалась от участия в военных учениях в России
Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
Крушение Су-27 в Крыму в марте произошло из-за взрыва двигателя ракеты
Адвокат Ефремова пообещал «разнос» в суде на основании видеозаписи
Все выделенные полосы в Москве начнут работать круглосуточно
Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС. Об этом в интервью изданию «Страна.ua» заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.В источнике
Подробнее о событии