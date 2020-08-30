На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля

Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС. Об этом в интервью изданию «Страна.ua» заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.