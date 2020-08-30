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РБК
РБК

На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля

Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС. Об этом в интервью изданию «Страна.ua» заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин.В источнике
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Газета.Ru

На Украине предупредили об экологической катастрофе хуже Чернобыля

Газета.Ru13:21
РИА Новости

На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля

РИА Новости10:06
RT на русском

На Украине заявили об угрозе экологической катастрофы хуже Чернобыля

RT на русском11:18
РБК

На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля

РБК10:48
Известия

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Известия11:26
Комсомольская правда

На Украине предсказали катастрофу страшнее аварии на Чернобыльской АЭС

Комсомольская правда08:00
Lenta.ru

На Украине предсказали катастрофу больше Чернобыля

Lenta.ru06:57

Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31
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Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
ИА "Реалист"09:18

Дочь Любови Успенской показала обнаженную грудь в поддержку Трампа

Единственная наследница российской певицы Любови Успенской поделилась с подписчиками пикантным фото и намекнула, что намерена поддерживать действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.
iReactorвчера в 12:05
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