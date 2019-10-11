Политика
ИзвестияНа Украине предупредили о возможных проблемах с отоплением
«Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», — приводит слова украинского политика «РИА новости».
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Общество
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
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Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.
Коммерсантъ 17:39
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
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СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
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Медики назвали причины появления камней в почках
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Ани Лорак для съемок клипа нарисовала себе пресс
Певица улетела на Сицилию на съемки клипа. Ани Лорак разместила в блоге свежее фото. "Это будет красиво!", - гласит подпись к публикации.
Комсомольская правда 10:00
Футбол
Тренировка «Витесса» закончилась конфликтом Слуцкого с футболистом
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Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
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Российские туристы смогут вновь летать на курорты Египта
Красная весна вчера в 17:24
Политика
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 15:31
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На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
Общество
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Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден в интервью американскому комментатору Джо Рогану заявил, что не дает интервью российским СМИ из-за нежелания стать узнаваемой персоной в России.
Парламентская газета 17:28
Кино
В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»
Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU 07:31
Происшествия
В Новосибирской области объявили в розыск подростка с рюкзаком
Как говорится в ориентировке областного ГУ МВД, он проживает в Бердске и накануне самовольно ушел из дома на улице Полярной, 27.
Российская газета 06:28
Армия и оружие
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Шоу-бизнес
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Летидор 03:13
Наука
Ученые заставили нейроны мозга реагировать на слабый свет снаружи
Ученые получили искусственный чувствительный белок SOUL, способный реагировать и менять конформацию в ответ даже на очень слабый и рассеянный свет.
Naked Science 06:53
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Культура
Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном
Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Она решила сдаться".
Piter.tv 10:04
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
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Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
РИА Новости 07:40
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»
Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
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Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru 17:59
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Технологии
В США испытали британский гиперзвуковой двигатель HTX
В штате Колорадо (США) завершились испытания двигателя проекта HTX, предназначенного для гиперзвукового летательного аппарата.
OAnews 20:00
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19