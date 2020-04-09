Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля». Об этом сказано в обращении, опубликованном в Facebook бывшим депутатом парламента страны Алексеем Журавко.
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Украинские ветераны-атомщики предупредили о новом Чернобыле

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В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

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Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
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В Волгоградской области определились с работающими организациями

Волгоград, 10 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Перечень предприятий, которые по роду деятельности могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, определили в Волгоградской области.
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Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
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В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя

Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
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Трамп: США вышли на пик распространения коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вышли на пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших скоро начнет уменьшаться.
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Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
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Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок

Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
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Путин выступит с новым телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
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Путин пообещал доплаты медикам за борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин пообещал установить дополнительные выплаты и социальные гарантии для медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
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Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра Петрозаводска Максим Ткачук поделился болью врачей от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни, в то время как медики за каждую из этих жизней борются.
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Ученые синтезировали усовершенствованную гидролазу — фермент, который расщепляет до 90 процентов ПЭТ (полиэтилентерефталата) на мономеры за 10 часов.
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Если будет доказано, что актриса умышленно нарисовала себе синяки для подачи иска в суд на Деппа, то ей грозит три года тюрьмы.
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Киев хочет получить согласие «нормандской четверки» на онлайн-саммит

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Петербуржца не устроил запрет на проведение публичных мероприятий и посещение парков и скверов.
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Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
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Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн

Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о масштабном расширении поддержки американской экономики — суммарно на $2,3 трлн.
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