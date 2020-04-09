Политика
Lenta.ruНа Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»
Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля». Об этом сказано в обращении, опубликованном в Facebook бывшим депутатом парламента страны Алексеем Журавко.
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Украинские атомщики предупреждают Зеленского о катастрофе на местных АЭС
Новостной фронтвчера в 11:57
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Общество
Число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.
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Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Происшествия
В Воронежской области коронавирусом заразилась целая семья
Четверо новых заболевших коронавирусом в Воронежской области подхватили инфекцию от родственников, не выезжая за рубеж.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Происшествия
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Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Как ранее писали «Известия», неправильная установка камер приводит к искажению показаний приборов.
Общество
В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
Общество
В Марий Эл ограничена розничная продажа алкоголя
За внесение изменений в указ главы Марий Эл от 17 марта проголосовали 33 парламентария, против - шесть, двое воздержались.
Здоровье
Минздрав РТ: коронавирусом могут переболеть 70 процентов населения
Считается, что пока не переболеет 70-75 процентов населения, пока не сформируется коллективный иммунитет, инфекция будет продолжаться.
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Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
Общество
В Волгоградской области определились с работающими организациями
Волгоград, 10 апреля 2020, 09:14 — REGNUM Перечень предприятий, которые по роду деятельности могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений, определили в Волгоградской области.
Армия и оружие
Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
Происшествия
В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя
Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Политика
Трамп: США вышли на пик распространения коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вышли на пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших скоро начнет уменьшаться.
Общество
В Москве скончались еще 12 пациентов с подтвержденным коронавирусом
В столице умерли 12 пациентов, у которых был положительный результат на Covid-2019, им всем ранее поставили диагноз пневмония, за весь период в городе скончались 50 человек с коронавирусом, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Хоккей
Панин — о своей репутации: не отделаешься лёгким испугом, как основная масса игроков
Здоровье
Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок
Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Общество
Путин пообещал доплаты медикам за борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин пообещал установить дополнительные выплаты и социальные гарантии для медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Здоровье
«Пока вы носите маски абы как, в аду для вас греется котел»: письмо врача тем, кого достала изоляция
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра Петрозаводска Максим Ткачук поделился болью врачей от того, что люди не хотят выполнять элементарные рекомендации даже ради своей жизни, в то время как медики за каждую из этих жизней борются.
Наука
Новый фермент сможет переработать 90 процентов пластиковых бутылок
Ученые синтезировали усовершенствованную гидролазу — фермент, который расщепляет до 90 процентов ПЭТ (полиэтилентерефталата) на мономеры за 10 часов.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд может получить три года тюрьмы за клевету на Джонни Деппа
Если будет доказано, что актриса умышленно нарисовала себе синяки для подачи иска в суд на Деппа, то ей грозит три года тюрьмы.
Политика
Киев хочет получить согласие «нормандской четверки» на онлайн-саммит
Украина из-за пандемии коронавируса намерена обсудить с лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) возможность проведения в онлайн-режиме саммита по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Общество
Петербуржец намерен оспорить в суде запрет на посещение парков
Петербуржца не устроил запрет на проведение публичных мероприятий и посещение парков и скверов.
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
Экономика
Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн
Регулятор вливает в американскую экономику еще $2,3 трлн Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о масштабном расширении поддержки американской экономики — суммарно на $2,3 трлн.