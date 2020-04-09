Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля». Об этом сказано в обращении, опубликованном в Facebook бывшим депутатом парламента страны Алексеем Журавко.

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

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