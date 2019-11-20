На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

Происшествия Сестры Хачатурян попросили суда присяжных Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Общество На космодроме Восточный вскрылись новые хищения Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.

Транспорт Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).

Происшествия Задержан экс-глава петербургского «Водоканала» После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Технологии Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Происшествия В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия Из трех столичных колледжей эвакуировали студентов Неизвестный заявил о бомбах в трех столичных колледжах, сообщил Агентству "Москва" источник в оперативных службах.

Политика Комитет Сената США поддержал назначение Салливана послом в РФ Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал кандидатуру первого заместителя государственного секретаря Джона Салливана на должность посла в Москве.

Технологии Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.

Политика Россия передала Украине задержанные корабли В понедельник в МИД России сообщили, что Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые в ноябре прошлого года были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы.