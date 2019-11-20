Общество
BFM.ruНа Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.
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Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Армия и оружие
Военная полиция России расширила зону патрулирования в Сирии базой США
Российская военная полиция расширила зону патрулирования в Сирии, сделав контрольной точкой оставленную американскую базу «Сиррин».
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Хоккей
Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.
Футбол
Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как сладкоежки могут защититься от диабета
На конференции, посвященной сахарному диабету, журналисты РИА Новости расспросили эндокринологов о том, как сладкоежкам избежать этой грозной болезни.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
Технологии
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
Из трех столичных колледжей эвакуировали студентов
Неизвестный заявил о бомбах в трех столичных колледжах, сообщил Агентству "Москва" источник в оперативных службах.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
Футбол
Магомед Оздоев: Дзюба спокойно побьет рекорд Кержакова
На текущий момент Дзюба с 24 голами идет третьим списке лучших бомбардиров сборной России.
Политика
В Кремле прокомментировали территориальные претензии Эстонии к РФ
"Москва считает неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к РФ", – подчеркнул днем 20 ноября пресс-секретарь Владимира Путина.
Армия и оружие
NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»
Политика
Комитет Сената США поддержал назначение Салливана послом в РФ
Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал кандидатуру первого заместителя государственного секретаря Джона Салливана на должность посла в Москве.
Шоу-бизнес
Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой
Футбол
Оскорблявшим Дзюбу фанатам могут запретить посещать Евро-2020
РФС планирует добиться того, чтобы оскорблявшим форварда Артема Дзюбу фанатам запретили посещать игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Технологии
Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон
Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Политика
Россия передала Украине задержанные корабли
В понедельник в МИД России сообщили, что Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые в ноябре прошлого года были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы.
Общество
В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Общество
Бюджет российского аналога «Википедии» составит два миллиарда рублей
Бюджет российского аналога «Википедии» составит два миллиарда рублей, об этом заявил ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец.