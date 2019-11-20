Общество
ИА НовороссияНа Украине прекращены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных, так как все запланированные расходы были исчерпаны ещё 19 ноября.
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Футбол
Экс-футболист Коке арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками
Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками.
Общество
В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу
"Газпром" раскрыл информацию о нарушении проектного положения уже двух из четырех ниток подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале: в прошлом году стало известно, что всплывала первая нитка, сейчас - четвертая, которая также называется резервной.
Политика
Захарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
Футбол
«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ
«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
Армия и оружие
Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше
В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
Экономика
Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам
Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
Музыка
Стали известны номинанты на «Грэмми»
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Гаджеты
Новый смартфон Vivo S1 Pro получил квадрокамеру с сенсором на 48 Мп
Новый смартфон компании Vivo модели S1 Pro получил основную квадрокамеру, имеющую сенсор на 48 Мп (f/1,8). Предусмотрен также датчик на 8 Мп (f/2,2) и два на 2 Мп (f/2,4). Дактилоскоп встроен в Super Amoled-экран размером 6,38 дюйма разрешением 2340 х 1080 точек.
Политика
Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН
Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.
Происшествия
На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме
В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе
Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Наука
Медитацию с электростимуляцией испытали на людях
Для электронной медитации tDCS ориентирован на те области мозга, которые участвуют именно в этом процессе.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Транспорт
Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Шоу-бизнес
Михалкова прокомментировала эротическую сцену в новом фильме
«Рамблер» писал, что ранее Анна Михалкова и ее младшая сестра вступили в шутливую перепалку в соцсети Instagram.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Кино