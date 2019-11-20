Общество

ИА НовороссияИА НовороссияНа Украине прекращены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных, так как все запланированные расходы были исчерпаны ещё 19 ноября.
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На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

Московский Комсомолец09:08

«Деньги есть, но мы вам их не дадим»: Фонд соцстрахования Украины прекратил выплату больничных и декретных

Царьград10:31

Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных

Телеканал 360°14:53

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

BFM.ru13:19

Киев прекращает выплаты социальных пособий украинцам

Новостной фронт09:15

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

ИА Новороссия11:50
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Экс-футболист Коке арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками

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Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос с территориями, которые спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас назвал аннексированными, закрыт.
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«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
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В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
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Как рассказал ранее замглавы Мифнина Алексей Моисеев, закон об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
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В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
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Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Политика

Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.
News.ru 08:17
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В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК вчера в 14:13
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

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Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
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Новый смартфон компании Vivo модели S1 Pro получил основную квадрокамеру, имеющую сенсор на 48 Мп (f/1,8). Предусмотрен также датчик на 8 Мп (f/2,2) и два на 2 Мп (f/2,4). Дактилоскоп встроен в Super Amoled-экран размером 6,38 дюйма разрешением 2340 х 1080 точек.
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Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН

Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.
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На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
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Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Газета.Ru 14:27
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе

Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Интерфакс 11:52
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

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Медитацию с электростимуляцией испытали на людях

Для электронной медитации tDCS ориентирован на те области мозга, которые участвуют именно в этом процессе.
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Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
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Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
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РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
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Михалкова прокомментировала эротическую сцену в новом фильме

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Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
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Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение

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