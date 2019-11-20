Фонд социального страхования на Украине вынужден приостановить перечисление выплат застрахованным лицам, говорится на сайте организации. Причиной прекращения финансирования стало окончание сметных назначений. Запланированные расходы исчерпаны 19 ноября.

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

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