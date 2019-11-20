Общество
Московский КомсомолецНа Украине прекращены выплаты больничных и декретных
Фонд социального страхования на Украине вынужден приостановить перечисление выплат застрахованным лицам, говорится на сайте организации. Причиной прекращения финансирования стало окончание сметных назначений. Запланированные расходы исчерпаны 19 ноября.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем
В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Армия и оружие
В Ростехе рассказали, что серийное производство С-57 уже идет
В России идет серийное производство перспективных истребителей пятого поколения С-57.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Авто
General Motors представляет конкурента Toyota Highlander
Buick Enclave – это прямой конкурент Toyota Highlander и совсем недавно он отправился покорять китайский рынок.
Футбол
КДК РФС вынес решение по массовой драке футболистов в Астрахани
Сегодня состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) российского футбольного союза по поводу массовой драки, которая произошла в матче 18 тура Олимп-Первенства ПФЛ в группе «Юг» между астраханским «Волгарем» и махачкалинским «Легион Динамо».
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Экономика
Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Экономика
«Газпром газораспределение» продаст 3,5% акций «Газпрома»
Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%.
Происшествия
На Кубани найденная в выгребной яме девочка попала в реанимацию
Как сообщала "РГ", девочка пропала вечером 18 ноября, ее искали родители, волонтеры, односельчане и сотрудники правоохранительных органов.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Политика
Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России
Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам утвердил первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве.
Общество
Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
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Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Зеленский встретил возвращённые Украине корабли
Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил три корабля, которые Россия вернула после инцидента в Керченском проливе.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение о смерти актрисы
Семья тяжелобольной российской популярной актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла очередную информацию о смерти актрисы.
Футбол
Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики
Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Происшествия
Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке «Атлант»
В Ростовской области начался пожар на рынке "Атлант", расположенном в поселке Янтарный Аксайского района.
Космос
Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма
Специалисты считают, что сильная буря сможет вывести из строя не только наши спутники, но и повлиять на размещённое на Земле оборудование.
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело в отношении национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Россией.
Происшествия
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции
Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Общество
В городах России возникли очереди за справками для водителей
2. Очереди за справками старого образца образовались сразу в нескольких городах Изменения в правилах вызвали ажиотаж, автомобилисты стремятся успеть получить справку по прежней цене.
Общество
Терешин показал сдувшиеся «руки-базуки» и мясо
Видео опубликовано в его Instagram-аккаунте. На записи в одной руке Терешин держит тарелку с кусками мяса.
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.