Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНа Украине прекращены выплаты больничных и декретных

Фонд социального страхования на Украине вынужден приостановить перечисление выплат застрахованным лицам, говорится на сайте организации. Причиной прекращения финансирования стало окончание сметных назначений. Запланированные расходы исчерпаны 19 ноября.
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На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

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«Деньги есть, но мы вам их не дадим»: Фонд соцстрахования Украины прекратил выплату больничных и декретных

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Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных

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