На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

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