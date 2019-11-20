Общество
BFM.ruНа Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.
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Политика
Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США
Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.
Российская газета 16:15
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 12:48
Экономика
«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»
Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника.
ТАСС 09:20
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе
Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Интерфакс 11:52
Авто
Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima
Ранее стало известно, что новая KIA Optima станет длиннее и шире предшественника: габаритная длина кузова вырастет на 50 мм, до 4905 мм; ширина – на 25 мм, до 1860 мм, а высота в угоду аэродинамике уменьшится на 20 мм, до 1445 мм.
Автоновости дня 08:01
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Газета.Ru 12:09
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru 16:36
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Футбол
Снейдер: мог бы играть на уровне Месси и Роналду. Но не хотел этого
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что, будучи игроком, мог бы достичь уровня аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, если бы играл на максимуме возможностей.
Чемпионат 15:45
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
REGNUM вчера в 04:32
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine 18 ноября в 01:55
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Украинский президент Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков для встречи вернувшихся из России кораблей, так как у его самолета отказал двигатель.
Газета.Ru 17:27
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.
Российская газета 16:20
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Космос
Virgin Galactic начала подготовку космических туристов
Обратная связь, которую первые пассажиры предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель в будущем.
Хайтек+ 18 ноября в 07:26
Политика
Украина отвергла предложения Газпрома по транзиту газа в ЕС
Предложения российской компании «Газпром» о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через Украину в Киеве считают неприемлемыми, сообщил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.
Взгляд.ру 18 ноября в 16:36
Футбол
Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Чемпионат 14:00
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Известия 18 ноября в 20:12
Общество
Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции
Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
News.ru 10:15
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Общество
Российский участник Детского Евровидения госпитализирован
Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
RT на русском 14:18
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50