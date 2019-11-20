Общество

BFM.ruBFM.ruНа Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

Московский Комсомолец09:08

«Деньги есть, но мы вам их не дадим»: Фонд соцстрахования Украины прекратил выплату больничных и декретных

Царьград10:31

Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных

Телеканал 360°14:53

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

BFM.ru13:19

Киев прекращает выплаты социальных пособий украинцам

Новостной фронт09:15

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

ИА Новороссия11:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Политика

Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США

Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.
Российская газета 16:15
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru 17:24
Кино

Netflix анонсировал полноценное продолжение сериала «Викинги»

Gmbox.ru 07:40
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море

ТАСС 04:21
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 12:48
Экономика

«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника.
ТАСС 09:20
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе

Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Интерфакс 11:52
Авто

Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima

Ранее стало известно, что новая KIA Optima станет длиннее и шире предшественника: габаритная длина кузова вырастет на 50 мм, до 4905 мм; ширина – на 25 мм, до 1860 мм, а высота в угоду аэродинамике уменьшится на 20 мм, до 1445 мм.
Автоновости дня 08:01
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Газета.Ru 12:09
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru 16:36
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Футбол

Снейдер: мог бы играть на уровне Месси и Роналду. Но не хотел этого

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает, что, будучи игроком, мог бы достичь уровня аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, если бы играл на максимуме возможностей.
Чемпионат 15:45
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
REGNUM вчера в 04:32
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine 18 ноября в 01:55
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Украинский президент Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков для встречи вернувшихся из России кораблей, так как у его самолета отказал двигатель.
Газета.Ru 17:27
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.
Российская газета 16:20
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Космос

Virgin Galactic начала подготовку космических туристов

Обратная связь, которую первые пассажиры предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель в будущем.
Хайтек+ 18 ноября в 07:26
Политика

Украина отвергла предложения Газпрома по транзиту газа в ЕС

Предложения российской компании «Газпром» о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через Украину в Киеве считают неприемлемыми, сообщил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.
Взгляд.ру 18 ноября в 16:36
Футбол

Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Чемпионат 14:00
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Известия 18 ноября в 20:12
Общество

Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции

Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
News.ru 10:15
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Общество

Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

Пятый канал 17:24
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Политика

Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

Известия 09:29
Общество

Российский участник Детского Евровидения госпитализирован

Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
RT на русском 14:18
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное