Общество
BFM.ruНа Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.
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Здоровье
Медсправки для получения водительских прав станут электронными
Министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.
Здоровье
Новый закон о медсправках для водителей привел к очередям к наркологу
Жители Чебоксар пытаются успеть побывать у этого врача до вступления в силу нового закона.
Политика
В Госдуме усомнились, что санкции остановят «Северный поток-2»
При лучшем же раскладе, который кажется политику более вероятным, удастся остановить запуск трубопровода.
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
Хоккей
Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»
Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.
Шоу-бизнес
Похудевшая Гузеева предостерегла девушек от голодания
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Общество
На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело
Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
Общество
В Уфе представили проект российского аналога «Википедии»
"Большая российская энциклопедия" в Уфе презентовала проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемого российского аналога "Википедии".
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
Происшествия
Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован
Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
Экономика
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Общество
Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ
Исполнять гимн в школах региона начнут с 21 ноября.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Теннис
Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде.
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Происшествия
СК предъявил обвинение директору ООО «Звезда» в Иркутской области
СК предъявил обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку в Иркутской области в совершении преступления по статье "Мошенничество".
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили ввести в России
По формуле, предложенной депутатами на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС, единая минимальная цена на 2019 год может составить 86,3 рубля.
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Происшествия
Жители Купчино пожаловались на «химическую вонь»
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.