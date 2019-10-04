Происшествия
РИА НовостиНа Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Политика
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Происшествия
В ДТП с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму погибли два человека
Столкнулись легковой Chevrolet Aveo, грузовой Renault Magnum и "Газель" на трассе "Таврида" у села Русаковка Белогорского района.
ТАСС 01:26
Экономика
Минимальную цену на водку предложили повысить
С 2020 года минимальную розничную цену на водку могут повысить до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
9111.ru вчера в 13:55
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности
Lenta.ru вчера в 13:08
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК 02 октября в 17:01
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика
Президент РФ оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Если у президента Украины Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта в Донбассе, то он утвердится как честный политик, считает российский лидер Владимир Путин.
News.ru вчера в 14:50
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Технологии
На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире.
РИА Новости вчера в 21:02
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев показал свою детскую фотографию
Вечерняя Москва вчера в 14:43
Политика
В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум
Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
Lenta.ru 03:13
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Космос
Полностью российский экипаж «Союза» отправится на МКС осенью 2020 года
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что полностью российский экипаж космического корабля "Союз МС" может отправиться к Международной космической станции (МКС) осенью 2020 года.
Инфорос 03:26
Армия и оружие
Подлодки Тихоокеанского флота провели учебный бой у берегов Камчатки
РЕН ТВ вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Теннис
Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Пекине
Полуфиналистом соревнований стал российский теннисист Карен Хачанов. В четвертьфинале Карен играл с итальянцем Фабио Фоньини.
Вести.Ru 03:18
Общество
Квартиры выселяют из апартаментов
Минэкономики предлагает им перестать называть апартаментами квартиры в жилых домах, которые сейчас сдаются в посуточную аренду.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Транспорт
В Екатеринбурге планируется реконструкция Железнодорожного вокзала
После Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, планируется модернизация железнодорожного вокзала.
Вечерние Ведомости 04:13
Политика
В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 02 октября в 06:07
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН вчера в 16:29
Политика
СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»
Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
ТК Звезда 04:02
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47