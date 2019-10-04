Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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Самолет аварийно сел на Украине из-за нехватки топлива. Есть погибшие

URA.Ru03:25

Количество погибших в результате катастрофы Ан-12 под Львовом увеличилось до пяти человек

ТАСС04:03

Власти Украины уточнили число жертв аварийной посадки Ан-12 подо Львовом

РБК03:37

Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-12 подо Львовом

Телеканал 360°03:25

При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека

RT на русском02:55

При посадке в аэропорту Львова разбился Ан-12, погибли четыре человека

АН Между строк02:30

На Украине рассказали о состоянии выживших при крушении Ан-12

РИА Новости03:49
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Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Политика

В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу

«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Авто

В России снизился спрос на автомобили с газовыми двигателями

SpeedMe 03:09
Происшествия

Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Происшествия

В ДТП с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму погибли два человека

Столкнулись легковой Chevrolet Aveo, грузовой Renault Magnum и "Газель" на трассе "Таврида" у села Русаковка Белогорского района.
ТАСС 01:26
Экономика

Минимальную цену на водку предложили повысить

С 2020 года минимальную розничную цену на водку могут повысить до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
9111.ru вчера в 13:55
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Политика

Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности

Lenta.ru вчера в 13:08
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК 02 октября в 17:01
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика

Президент РФ оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Если у президента Украины Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта в Донбассе, то он утвердится как честный политик, считает российский лидер Владимир Путин.
News.ru вчера в 14:50
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Технологии

На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире.
РИА Новости вчера в 21:02
Политика

Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев показал свою детскую фотографию

Вечерняя Москва вчера в 14:43
Политика

В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум

Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
Lenta.ru 03:13
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия вчера в 19:08
Космос

Полностью российский экипаж «Союза» отправится на МКС осенью 2020 года

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что полностью российский экипаж космического корабля "Союз МС" может отправиться к Международной космической станции (МКС) осенью 2020 года.
Инфорос 03:26
Армия и оружие

Подлодки Тихоокеанского флота провели учебный бой у берегов Камчатки

РЕН ТВ вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Теннис

Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Пекине

Полуфиналистом соревнований стал российский теннисист Карен Хачанов. В четвертьфинале Карен играл с итальянцем Фабио Фоньини.
Вести.Ru 03:18
Общество

Квартиры выселяют из апартаментов

Минэкономики предлагает им перестать называть апартаментами квартиры в жилых домах, которые сейчас сдаются в посуточную аренду.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Транспорт

В Екатеринбурге планируется реконструкция Железнодорожного вокзала

После Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, планируется модернизация железнодорожного вокзала.
Вечерние Ведомости 04:13
Политика

В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
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Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам

iReactor 02 октября в 06:07
Футбол

Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха

Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН вчера в 16:29
Политика

СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»

Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
ТК Звезда 04:02
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

News.ru 02 октября в 23:12
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
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