При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

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