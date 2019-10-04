Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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Пять человек погибли в результате аварийной посадки Ан-12 подо Львовом

RT на русском07:56

Число погибших в результате катастрофы Ан-12 под Львовом увеличилось до пяти

ТАСС04:03

От удара отлетел винт: кадры жесткой посадки Ан-12 во Львове

РЕН ТВ02:02

Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-12 подо Львовом

Телеканал 360°03:25

Власти Украины уточнили число жертв аварийной посадки Ан-12 подо Львовом

РБК03:37

При посадке в аэропорту Львова разбился Ан-12, погибли четыре человека

АН Между строк02:30

На Украине рассказали о состоянии выживших при крушении Ан-12

РИА Новости03:49
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

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Пилоту сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ100 предъявлено обвинение

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REGNUM 02 октября в 02:25
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Филаменты помогут классифицировать темную материю

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Шоу-бизнес

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В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
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Минск и Киев не будут дружить против третьих стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Доходы среднего класса в России падают

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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может покинуть команду в конце сезона.
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МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
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Слово и Дело 02 октября в 16:09
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Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
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