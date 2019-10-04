Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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с чего всё началось
В районе аэропорта Львова разбился транспортный самолет Ан-12, погибли трое из восьми
 на борту, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Львовской области.
Новая газета02:36

Подробнее о событии

Что известно об аварийной посадке Ан-12 на Украине

RT на русском07:15

Четыре человека погибли при жесткой посадке Ан-12 на Украине

РЕН ТВ02:16

При посадке в аэропорту Львова разбился Ан-12, погибли четыре человека

АН Между строк02:30

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Власти Украины уточнили число жертв аварийной посадки Ан-12 подо Львовом

РБК03:37

Число погибших в результате катастрофы Ан-12 под Львовом увеличилось до пяти

ТАСС04:03

На Украине рассказали о состоянии выживших при крушении Ан-12

РИА Новости03:49
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Происшествия

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Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
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В онкоцентре имени Блохина подписали заявления четырех врачей об уходе

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ТАСС 07:00
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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

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Газета.Ru 02:47
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Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

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Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

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