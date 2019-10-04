Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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Количество погибших в результате катастрофы Ан-12 под Львовом увеличилось до пяти человек

ТАСС04:03

При посадке в аэропорту Львова разбился Ан-12, погибли четыре человека

АН Между строк02:30

При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека

RT на русском02:55

Опубликованы кадры с места жесткой посадки Ан-12 подо Львовом

Телеканал 360°03:25

Власти Украины уточнили число жертв аварийной посадки Ан-12 подо Львовом

РБК03:37

Четыре человека погибли при жесткой посадке Ан-12 на Украине

РЕН ТВ02:16

При аварийной посадке Ан-12 на Украине погибли пять человек

РИА Новости03:16
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Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

Известия 01:10
Энергетика

Глава Wintershall Dea ждет резкого роста цен на газ в Европе

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен ожидает резкое повышение газа в Европе в случае, если Россия и Украина не договорятся по газовому транзиту.
МонаВиста вчера в 10:55
Политика

Песков заявил о подготовке к саммиту в «нормандском формате»

Кремль готовится к саммиту в «нормандском формате» по линии помощников президентов, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
iReactor 05:15
Происшествия

В Иране задержана российская журналистка

Вести.Ru 05:01
Армия и оружие

Индийские военные в феврале по ошибке сбили свой вертолет Ми-17

Крушение транспортного вертолета Ми-17 ВВС Индии в феврале в районе Кашмира произошло по вине индийских военных.
Интерфакс 05:55
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика

Путин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности

Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.
Lenta.ru вчера в 13:08
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Происшествия

Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице

Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Политика

Британия получила предложение Путина о моратории на РСМД

Британия получила предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от президента РФ Владимира Путина, ее позиция схожа с позицией других стран-членов НАТО, заявил чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
РИА Новости 05:41
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов

Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс вчера в 10:34
Здоровье

Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

Из российских аптек срочно отзывают препарат, который миллионы людей принимают, чтобы облегчить симптомы изжоги и других желудочно-кишечных проблем.
Твой Континент вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
ОК! 01 октября в 23:06
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика

В Госдуме оценили намерение Польши отказаться от российского газа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в пятницу, 4 октября, оценил намерение властей Польши полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Аргументы недели 03:07
Политика

Порошенко нанял российского адвоката Новикова

В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Политика

Зеленский призвал украинцев не поддаваться на провокации

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты против подписания так называемой "формулы Штайнмайера".
РЕН ТВ вчера в 12:20
Политика

Президент Казахстана примет участие в заседании клуба «Валдай»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Сочи для участия в международном дискуссионном клубе «Валдай», сообщает 3 октября агентство «Казинформ».
REGNUM вчера в 07:16
Армия и оружие

Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников

Красная весна 02 октября в 15:05
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена

Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины.
Телеканал 360° 05:42
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого

Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru вчера в 14:44
Политика

Зеленский встретился с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".
Газета.Ru 04:13
Общество

Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Хоккей

Кучеров и Ко испортили дебют вратаря Бобровского во «Флориде Пантерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Флориду Пантерз» 4 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Красная весна 01:26
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Политика

Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
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