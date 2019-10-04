Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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В пресс-службе
 ГСЧС рассказали, что в 7:10 утра поступила информация об исчезновении с радаров грузового самолета Ан-12, летевшего из испанского аэропорта Виго в Стамбул (Турция).
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