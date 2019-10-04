Происшествия
РИА НовостиНа Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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с чего всё началось
В пресс-службе ГСЧС рассказали, что в 7:10 утра поступила информация об исчезновении с радаров грузового самолета Ан-12, летевшего из испанского аэропорта Виго в Стамбул (Турция).Известия03:56
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Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
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Уникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии
Алмаз, внутри которого находится другой драгоценный камень, найден на территории Нюрбинского горно-обогатительного комбината «Алроса».
REGNUM 08:46
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе встречи в пятницу в Житомире обсуждали сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти.
Взгляд.ру 08:09
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила Австралии
Казанские ведомости 03:48
Происшествия
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Российская газета вчера в 13:42
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала, какой Дмитрий Песков дома
Как рассказала Татьяна Навка, ее муж всегда с ней советуется по домашним вопросам.
Вечерний курьер 05:01
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице в виде пяти лет лишения свободы и оставил его без изменений.
Известия 05:04
Политика
Лукашенко прогнозирует «давление» из-за дружбы Белоруссии с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на дружбу между Белоруссией и Украиной будет оказано «давление» как с Запада, так и с Востока.
REGNUM 08:39
Футбол
«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.
Спорт-Экспресс 08:16
Кино
На форуме «Дело за малым» в Краснодаре снимут голливудский фильм
На площадке форума для предпринимателей «Дело за малым» 18 и 19 октября пройдут съемки картины «Любовь и прочие активы».
Кубань 24 06:15
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Происшествия
Россиянин признался в убийстве родителей в Лондоне из-за собаки
48-летний россиянин Сергей Кудрявцев признался суду Лондона в убийстве родителей, сообщает Daily Mail.
РБК 04:59
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
РИА Новости 05:49
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04:38
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor вчера в 15:32
Здоровье
Американская девочка с «маской Бэтмена» целый год будет жить в России
Живая Кубань вчера в 07:17
Политика
Додон пошутил о подарке Путину на день рождения
РИА Новости 08:16
Политика
Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 вчера в 14:09
Культура
Худруком «Ленкома» станет директор театра Марк Варшавер
Стало известно, кто займет пост художественного руководителя столичного театра "Ленком" после ухода Марка Захарова - им станет действующий директор учреждения Марк Варшавер.
Российская газета 07:52
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49