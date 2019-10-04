с чего всё началось

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Наука Уникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии Алмаз, внутри которого находится другой драгоценный камень, найден на территории Нюрбинского горно-обогатительного комбината «Алроса».

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Политика Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину Главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский в ходе встречи в пятницу в Житомире обсуждали сотрудничество двух стран в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Транспорт В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Шоу-бизнес Татьяна Навка рассказала, какой Дмитрий Песков дома Как рассказала Татьяна Навка, ее муж всегда с ней советуется по домашним вопросам.

Происшествия Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице в виде пяти лет лишения свободы и оставил его без изменений.

Политика Лукашенко прогнозирует «давление» из-за дружбы Белоруссии с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на дружбу между Белоруссией и Украиной будет оказано «давление» как с Запада, так и с Востока.

Футбол «Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.

Кино На форуме «Дело за малым» в Краснодаре снимут голливудский фильм На площадке форума для предпринимателей «Дело за малым» 18 и 19 октября пройдут съемки картины «Любовь и прочие активы».

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Происшествия Россиянин признался в убийстве родителей в Лондоне из-за собаки 48-летний россиянин Сергей Кудрявцев признался суду Лондона в убийстве родителей, сообщает Daily Mail.

Политика Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.

Политика Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.

Шоу-бизнес После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.

Политика Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.

Культура Худруком «Ленкома» станет директор театра Марк Варшавер Стало известно, кто займет пост художественного руководителя столичного театра "Ленком" после ухода Марка Захарова - им станет действующий директор учреждения Марк Варшавер.