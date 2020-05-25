Политика
ИзвестияНа Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу
Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу. Такое мнение в понедельник, 25 мая, выразил глава космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег».
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с чего всё началось
Глава государственного космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег" заявил, что Киев мог бы "выбить" Россию из космических программ США, если бы стал производить ракетные двигатели первой ступени.Газета.Ru12:18
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