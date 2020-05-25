Политика
ИзвестияНа Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу
Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу. Такое мнение в понедельник, 25 мая, выразил глава космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег».
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Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России
Глава общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия считает, что победу над новой коронавирусной инфекцией можно одержать до осени.
Журналистская правда 02:25
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Общество
В Москве могут разрешить открыть летние веранды при кафе и ресторанах
Ранее сегодня Владимир Ефимов заявил, что в Москве на следующем этапе снятия ограничений нужно будет открывать непродовольственную торговлю, а после этого — сферу бытовых услуг.
Коммерсантъ 15:04
Футбол
Дзюба поздравил болельщиков «Зенита» с 95-летием клуба
Нападающий Артем Дзюба поздравил болельщиков «Зенита».
Bookmaker-ratings.ru 14:29
Армия и оружие
Боевики ВСУ повредили шесть домостроений в ДНР — Народная милиция
Донецк, 25 мая 2020, 22:49 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями посёлка Александровка повреждения получили шесть домов, сообщили 25 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 15:49
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
В России основной этап ЕГЭ (Единый госэкзамен) в 2020 году начнется 3 июля.
Daily Storm 14:45
Происшествия
На Екатеринбург обрушился ураган
На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС.
Политсовет 08:52
Общество
Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр 09:52
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
Шоу-бизнес
Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах
Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении.
News.ru 23 мая в 18:40
Технологии
Реальная опасность включенного на борту самолета телефона раскрыта
Сотрудник британской авиакомпании British Airways, пожелавший сохранить анонимность, рассказал о реальной опасности включенного мобильного устройства во время полета на борту авиалайнера.
Live24 04:45
Наука
Голландские ученые собрали в одну базу данные о симбиозе грибов и растений
Корневые грибы не только помогают растениям получать питательные вещества из почвы, но и имеющиеся виды микоризы и их обилие в корнях растений могут оказывать большое влияние на жизнь растений в целом.
ИА Красная Весна 14:15
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
RT на русском 09:13
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Шоу-бизнес
Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру 03:33
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Политика
МИД РФ рекомендовал воздерживаться от зарубежных поездок
Министерство иностранных дел России рекомендовало воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью.
Коммерсантъ 13:58
Происшествия
Басилашвили об обвинениях: верю, что докажу правду в суде
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, обвиняющийся в избиении бывшей жены, заявил, что докажет правду в суде.
РИА Новости 02:49