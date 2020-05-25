Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу

Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу. Такое мнение в понедельник, 25 мая, выразил глава космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег».
Читать в источнике
Комментировать210

Подробнее о событии

Украина захотела «выбить» Россию из проектов США по космосу

РИА Новости15:37

Украина отказалась от намерения осваивать Марс, но готова бороться за Луну

REGNUM05:26

Украина пригрозила «выбить» Россию из космических программ США

Газета.Ru14:28

На Украине задумали занять место России в космических программах США

Московский Комсомолец12:30

На Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу

Известия11:44

На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу

РБК10:54

Планы Украины продавать ракетные двигатели в США назвали нереализуемыми

Взгляд.ру14:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
130
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Дни24 07:24
73
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
376
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
2
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России

Глава общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия считает, что победу над новой коронавирусной инфекцией можно одержать до осени.
Журналистская правда 02:25
696
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,6K
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
2,5K
Общество

В Москве могут разрешить открыть летние веранды при кафе и ресторанах

Ранее сегодня Владимир Ефимов заявил, что в Москве на следующем этапе снятия ограничений нужно будет открывать непродовольственную торговлю, а после этого — сферу бытовых услуг.
Коммерсантъ 15:04
1
Футбол

Дзюба поздравил болельщиков «Зенита» с 95-летием клуба

Нападающий Артем Дзюба поздравил болельщиков «Зенита».
Bookmaker-ratings.ru 14:29
Армия и оружие

Боевики ВСУ повредили шесть домостроений в ДНР — Народная милиция

Донецк, 25 мая 2020, 22:49 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями посёлка Александровка повреждения получили шесть домов, сообщили 25 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 15:49
Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

В России основной этап ЕГЭ (Единый госэкзамен) в 2020 году начнется 3 июля.
Daily Storm 14:45
7
Происшествия

На Екатеринбург обрушился ураган

На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС.
Политсовет 08:52
14
Общество

Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
ТВ Центр 09:52
428
Общество

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
125
Шоу-бизнес

Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах

Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении.
News.ru 23 мая в 18:40
40
Технологии

Реальная опасность включенного на борту самолета телефона раскрыта

Сотрудник британской авиакомпании British Airways, пожелавший сохранить анонимность, рассказал о реальной опасности включенного мобильного устройства во время полета на борту авиалайнера.
Live24 04:45
2
Наука

Голландские ученые собрали в одну базу данные о симбиозе грибов и растений

Корневые грибы не только помогают растениям получать питательные вещества из почвы, но и имеющиеся виды микоризы и их обилие в корнях растений могут оказывать большое влияние на жизнь растений в целом.
ИА Красная Весна 14:15
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки

RT на русском 09:13
52
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
10
Общество

Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
7
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона рассказала о своей личной жизни

News.ru 07:44
18
Гаджеты

Realme представила свои первые телевизоры Realme Smart TV

Astera 14:48
Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
5
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
123
Шоу-бизнес

Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру 03:33
2
Политика

Небензя обвинил США в создании протектората из Украины

США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Политика

МИД РФ рекомендовал воздерживаться от зарубежных поездок

Министерство иностранных дел России рекомендовало воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью.
Коммерсантъ 13:58
92
Происшествия

Басилашвили об обвинениях: верю, что докажу правду в суде

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, обвиняющийся в избиении бывшей жены, заявил, что докажет правду в суде.
РИА Новости 02:49
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное