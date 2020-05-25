Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу. Такое мнение в понедельник, 25 мая, выразил глава космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег».

На Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу

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