Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу

Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу. Такое мнение в понедельник, 25 мая, выразил глава космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег».
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с чего всё началось
Глава государственного космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег
" заявил, что Киев мог бы "выбить" Россию из космических программ США, если бы стал производить ракетные двигатели первой ступени.
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