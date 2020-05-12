Экономика
РИА НовостиНа Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
Национальный банк Украины заявил о нарушениях при продаже Сбербанка российскому правительству. В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
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Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Экономика
Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Каждый второй в России отмечает падение денежных доходов своей семьи из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, следует из результатов проведенного ЦСР всероссийского опроса населения (есть у РБК).
РБК 09:31
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Общество
В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов
Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
МТВ онлайн вчера в 05:45
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Авто
Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу
На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
Политика
ГД проголосовала за ужесточение требований к кандидатам на выборах
Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который запрещает кандидатам с судимостью по статьям УК средней тяжести баллотироваться на любые выборные должности, следует из информации на официальном сайте Госдумы.
Право.ру 12:18
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Футбол
Владелец «Спартака» Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru 12:35
Здоровье
Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу
Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:38
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
Единоборства
Уайт назвал возможные время и место боя между Нурмагомедовым и Гэтжи
Президент UFC Дана Уайт сообщил, где и когда может состояться бой между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
RT на русском 13:31
Гаджеты
Поставки новых видеокарт AMD и NVIDIA начнутся во втором полугодии
Компания Power Logic готовится к выходу новых 7-нм графических процессоров AMD и NVIDIA, которые должны стимулировать рост поставок видеокарт во второй половине 2020 года.
3DNews 13:40
Путешествия
Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму
Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 10 мая в 11:37
Политика
В Киеве заявили об ограничениях на пересечение линии разграничения
Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продолжают действовать, они продлятся до особого распоряжения, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости вчера в 06:58
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Общество
Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет
Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Политика
Названа дата публичного появления заразившегося коронавирусом Пескова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков последний раз появлялся на публике 30 апреля, об этом сообщил Telegram-канал "Кремлевский пул РИА".
РИА Новости 09:57
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру вчера в 10:06