Политика
Газета.RuНа Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - заявил министр.
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Решение о смене руководства «Нафтогаза» примут после оценки его деятельности
Rambler News Service12:41
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Здоровье
В пяти районах Башкирии отмечена нехватка врачей-кардиологов
В Башкирии работают 281 кардиолог, 66 сердечно-сосудистых хирургов и 45 врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике.
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Культура
Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Транспорт
Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя
Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Наука
Ученые раскрыли смертельную опасность жирной пищи
Политика
Законопроект о биологической безопасности внесли в Госдуму
Кроме основ государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности, законопроект определяет меры по защите населения и охране окружающей среды от «опасных биологических факторов», а также «на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков».
Общество
В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков
Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Политика
Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Хоккей
Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА
Политика
Зеленский призвал бороться за жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР).
Политика
Захар Прилепин обвинил Дмитрия Быкова в «банальном фашизме»
Российский писатель, филолог, публицист Захар Прилепин, принимавшийся участие в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины на стороне вооруженных формирований ДНР, обвинил писателя Дмитрия Быкова в "банальном фашизме" и создании "манифеста расизма".
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
Политика
Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg
Предвыборный штаб Дональда Трампа объявил о том, что журналистам агентства Bloomberg будет в дальнейшем отказано в получении аккредитации на различные мероприятия, связанные с кампанией главы государства, сообщает Reuters.
Космос
Вечный шторм Гектор сняли из космоса
Космос
«Роскосмос» показал сборку ракеты «Союз-2»
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова предложила Баскову взять ее в жены
На новом видео Игоря Крутого заметны любопытные кадры "интересных" отношений Николая Баскова и Ирины Аллегровой, сообщает Российский Диалог.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Кино
«Холодное сердце 2» стартовало в России с рекордами
Мультфильм "Холодное сердце 2" стартовал в России и странах СНГ с рекордными результатами.
Политика
В Госдуме оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.