Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве. Оржель подчеркнул, что нынешнее руководство может принять участие в конкурсах на вакантные должности.
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Решение о смене руководства «Нафтогаза» примут после оценки его деятельности

Rambler News Service12:41

Министр энергетики Украины заявил о смене руководства «Нафтогаз»

Комсомольская правда06:52

Минэнерго Украины собирается сменить глав «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Коммерсантъ08:05

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

RT на русском07:25

На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Известия08:23

Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»

РБК06:31

Глава Минэнерго Украины анонсировал смену руководства «Нафтогаза» и других госкомпаний

ТАСС06:20
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Здоровье

Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.
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Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер

Газета.Ru 08:45
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Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Политика

Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе

Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
ТК Звезда 06:21
Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах

Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал сектанта, обвиняемого в убийстве сына

Газета.Ru 12:16
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Энергетика

Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
Новые Известия 05:04
Экономика

Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ

Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.
ГЛАС.RU 00:29
Футбол

«Краснодар» объявил состав команды на матч с «Тамбовом»

Кубанские новости 10:31
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Операция по поиску 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, в понедельник прекращена, сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".
РИА Новости 13:04
Наука

Ученые рассказали, как понять, какое настроение у кошки

РИА Новости 11:03
Общество

На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 05:59
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 30 ноября в 14:01
Общество

В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков

Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Lenta.ru 04:36
Футбол

Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Газета.Ru 02:38
Происшествия

В результате стрельбы в киевском ресторане пострадал мужчина

В ресторане в центральной части Киева произошла стрельба, пострадал человек.
РБК 12:02
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Экономика

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
РБК 10:30
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Технологии

Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке

Зарядное устройство без гаджета, подключенное к розетке, потребляет электроэнергию.
Российская газета 05:04
Политика

Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым совершенствуется понятие практической подготовки студентов, а также вносится ряд изменений в части продления полномочий ректоров МГУ и СПбГУ, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:33
Общество

Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:22
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Политика

Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
RT на русском 10:03
Общество

Водителей в Азове предупредили об ухудшении погодных условий

Прежде чем начать переходить дорогу, необходимо убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает пешеходов.
Ёрш 03:08
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