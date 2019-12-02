Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве. Оржель подчеркнул, что нынешнее руководство может принять участие в конкурсах на вакантные должности.
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На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

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Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»

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Руководство Нафтогаза и «Укрэнерго» решили сменить

Взгляд.ру06:31

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

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