Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе

Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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Украина применила виртуальную технику защиты от Донбасса

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МИД ДНР опроверг заявление Киева об амнистии в рамках минских соглашений

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МИД ДНР назвал ложными заявления Киева о выполнении обязательств по амнистии

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RT на русском09:30

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РБК08:14

Украина подписала все законы по амнистии в рамках Минских договоренностей

Телеканал 360°03:58
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Застреливший клиента екатеринбургского банка налетчик был пьян

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Пентагон сообщил о завершении производства компонентов F-35 в Турции

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