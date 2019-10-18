Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам дипломата, помилование возможно лишь после выборов легитимных органов власти в Донбассе.
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В МИД ДНР прокомментировали заявление Киева об амнистии

RT на русском09:30

Эксперт назвал амнистию Киева по Минским соглашениям половинчатой мерой

РИА Новости10:32

Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских соглашений

Комсомольская правда03:47

МИД Украины объявил о принятии всех необходимых законов по амнистии

РБК05:13

На Украине уточнили вопросы об амнистии ополченцев Донбасса

Lenta.ru04:27

Украина подписала все законы по амнистии в рамках Минских договоренностей

Телеканал 360°03:58

Украина приняла все законы по амнистии участников конфликта в Донбассе

Московский Комсомолец05:25
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Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
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Крупнейшие спиральные галактики превысили ожидаемую скорость вращения

Если все галактики погружены в протяженные гало из темной материи, массы которых в несколько раз превышает суммарные массы звезд и газа в системах, то наблюдаемые кривые вращения удается воспроизвести.
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Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

РИА Новости вчера в 11:24
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Эрдоган прокомментировал сообщения о продолжении обстрелов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сведения о продолжении обстрелов в Сирии.
Журналистская правда 07:15
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Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
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«Нафтогаз» подготовил новые иски к «Газпрому» на $11 млрд

«Нафтогаз» направит 1 ноября иски «Газпрому» на 11 миллиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
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На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту.
РБК 10:44
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73,3%

Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину за последние две недели вырос с 71,4% (конец сентября) до 73,3% (середина октября).
ТАСС 08:51
Хоккей

IIHF ещё не получила от НХЛ данные по дисквалификации Зыкова

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал дисквалификацию российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
RT на русском 09:23
Армия и оружие

Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон

Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru вчера в 11:39
Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании.
Коммерсантъ 09:18
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
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В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Религия

Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Интерфакс 05:49
Гаджеты

Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
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Шоу-бизнес

Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»

Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.
Телепрограмма 16 октября в 15:49
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости 06:25
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Экономика

Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд

Издательство «Просвещение», крупнейший игрок на рынке учебной литературы, в 2018 году выпустило 3,4 тыс. наименований общим тиражом почти 38,6 млн экземпляров.
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Лукашенко рассказал о планах после президентства

Газета.Ru 10:17
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Ван Дейк не считает матч «Ливерпуля» против «МЮ» важнее остальных

Напомним, матч «Ливерпуля» и «МЮ» состоится 20 октября и начнется в 18:30 по московскому времени.
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В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
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Трамп заявил о связях США и Италии со времен Древнего Рима

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Умение стоять в очереди впервые появилось у трилобитов

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Выявлена неожиданная связь между спиртным и нарушением ритма сердца

Корейские специалисты провели массовое исследование влияния спиртного на сердечный ритм.
Мойка78 вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
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В России получены новые доказательства принадлежности арктического шельфа

У российского Минобороны теперь есть новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, которое прошло в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 09:52
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