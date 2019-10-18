Политика
Газета.RuНа Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам дипломата, помилование возможно лишь после выборов легитимных органов власти в Донбассе.
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Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Политика
В Кремле прокомментировали приглашение России на саммит G7
Приглашение России на саммит "большой семерки" в Вашингтон в Кремле смогут оценить только после того, как ознакомятся с формулировкой соответствующего документа.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал сообщения о продолжении обстрелов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сведения о продолжении обстрелов в Сирии.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Футбол
Футбольный клуб «Палермо» признан банкротом
Суд по делам о банкротстве итальянского города Палермо принял решение признать банкротом одноименный футбольный клуб "Палермо".
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Спорт
Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины
Шоу-бизнес
Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
Политика
В США назвали причину отказа от военной помощи Украине
Власти США приостановили финансирование Украины из-за ее коррумпированности и нежелания других стран оказывать подобную помощь.
Футбол
Болельщики «Спартака» написали Федуну открытое обращение
Группа болельщиков московского «Спартака» под названием «Комитет-2023» опубликовала открытое обращение к владельцу «красно-белых» Леониду Федуну.
Происшествия
Убийство Деда Хасана почти раскрыли
Политика
В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани
В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Футбол
Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Культура
Пригожин назвал глупостью иск Кормухиной к Гагариной
Кормухина обвинила Гагарину в плагиате кавер-версии композиции «Кукушка» Виктора Цоя. По мнению Пригожина, претензии Кормухиной — глупость.
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
В российских дилерских центрах Mitsubishi покупатели "забирают" последние экземпляры легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
Происшествия
В Воронеже ведется розыск двух пропавших школьниц
Волонтеры поискового отряда «Черноземье» призывают жителей города помочь в поисках пропавших школьниц.
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен
Армия и оружие
Золотов в Сибири подвёл итоги российско-китайских учений
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Сибирский округ войск Национальной гвардии РФ провёл церемонию закрытия совместных российско-китайских антитеррористических учений «Сотрудничество-2019».
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
Футбол
Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Кино
Всё мое тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер «Терминатора 6»
В Сети появился свежий бесцензурный трейлер научно-фантастического боевика «Терминатор: Тёмные судьбы», в котором чуть больше внимания уделили новому главному злодею Rev-9, самому смертоносному киборгу производства SkyNet, а также старому-доброму T-800, который скрывается среди людей под именем Карл.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина отдыхает в Израиле с миллионером
Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну из-за скандальной истории с изнасилованием, закрутила роман с 22-летним блогером Денисом Ребровым.