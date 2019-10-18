Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам дипломата, помилование возможно лишь после выборов легитимных органов власти в Донбассе.
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Эксперт назвал заявления Киева об амнистии перекладыванием ответственности

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