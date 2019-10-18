Политика
Газета.RuНа Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам дипломата, помилование возможно лишь после выборов легитимных органов власти в Донбассе.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Комсомольская правда вчера в 11:45
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Гаджеты
AirPods Pro могут выйти в конце октября
Компания Apple готовится выпустить новые беспроводные наушники AirPods Pro. Релиз аксессуара намечен на конец октября.
News.ru 05:35
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
По словам Шубина, "технический импорт" электроэнергии из России сегодня осуществляется в виде "технологических перетоков", которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.
Российская газета 04:49
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Алена Шишкова отреагировала на рождение сына у Тимати
16 октября у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Радостную новость рэпер объявил, опубликовав снимок с новорожденным в инстаграме.
ОК! 04:57
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
Мужчина в маске Джокера напал с топором на школу в Дагестане
Росбалт вчера в 14:56
Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру вчера в 12:58
Кино
Всё мое тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер «Терминатора 6»
В Сети появился свежий бесцензурный трейлер научно-фантастического боевика «Терминатор: Тёмные судьбы», в котором чуть больше внимания уделили новому главному злодею Rev-9, самому смертоносному киборгу производства SkyNet, а также старому-доброму T-800, который скрывается среди людей под именем Карл.
Фильм Про 04:36
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
RT на русском 05:23
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
РИА Новости вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Авто
Группа «ГАЗ» запатентовала новый логотип «Победа»
«Группа ГАЗ» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «Победа», освежив его новым современным логотипом.
Автоновости дня вчера в 10:24
Армия и оружие
Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Известия вчера в 10:49
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Футбол
Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну
Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.
РИА Новости 05:17
Здоровье
Число погибших из-за вейпинга в США превысило 30 человек
До 33 увеличилось число людей, умерших в США из-за легочной болезни, связанной, как считают эксперты, с курением электронных сигарет, или вейпов.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен
Нева Спорт 05:58
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Происшествия
В Воронеже пропали две школьницы
Обозреватель Врн вчера в 17:54
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16