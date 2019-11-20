Общество

BFM.ruBFM.ruНа Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.
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На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

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Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных

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