Общество
BFM.ruНа Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.
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Армия и оружие
Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат
Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Происшествия
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Наука
Ученые назвали одну из главных причин возникновения рака
Ученые выяснили, что рак появляется из-за взаимодействия покрывающего апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах гликопротеина MUC1 и бактерий.
Кино
«Джокер» официально получил продолжение
Режиссёр фильма "Джокер" Тодд Филлипс получил добро от председателя Warner Bros.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Общество
Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Политика
Моралес вновь рассказал о желании вернуться в Боливию
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что для возвращения в страну ему необходимы гарантии безопасности от временного правительства, сообщает РИА Новости.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
Футбол
Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Гаджеты
10-ядерный Intel Core i9 появился в тесте
Как видим, названия у процессора пока нет, а вот количество заявленных ядер (10), свидетельствует о новой линейке.
Общество
Волож рассказал об отличиях «Яндекса» и Google
«Яндекс» и Google различаются по множеству направлений, заявил генеральный директор российской компании, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Космос
На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар
Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Здоровье
В стране не было ни одной причины для поднятия пенсионного возраста
Кремль и кабинет министров де-факто исключили общественную дискуссию о целесообразности повышения пенсионного возраста из своей повестки.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Транспорт
Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Кино
Про бешенство в Амурской области снимут фильм
Футбол
Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики
Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.