Общество
BFM.ruНа Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.
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Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Общество
На создание аналога «Википедии» в РФ выделят 2 млрд рублей
Российский аналог «Википедии» запустят весной 2022 года, сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец.
Политика
Власти Сербии подозревают российского дипломата в шпионаже
Ранее издание «Блиц» сообщило, что российский дипломат и сотрудник военной разведки Георгий Клебан был заснят на видео в момент передачи денег одному из высокопоставленных лиц Сербии.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Космос
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Кино
Фильм «Джокер» может получить продолжение
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на слухи о ее смерти
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали слухи о ее смерти в Instagram.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Политика
Зеленский раскрыл тайну украинской ДНК
По словам Зеленского, «неотъемлемыми составляющими» ДНК украинца являются «достоинство и свобода».
Общество
МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
Политика
Зеленский ответил Лукашенко на предложение о пограничниках в Донбассе
Владимир Зеленский, президент Украины, отказался от предложения своего белорусского коллеги относительно размещения на границе с Россией в Донбассе пограничников из Белоруссии.
Шоу-бизнес
На здоровье жалуется Александр Семчев после похудения на 100 кг
После похудения Александр Семчев изменился до неузнаваемости. Актеру удалось сбросить 100 кг.
Космос
Телескоп MWA обнаруживает остатки мертвых звезд в центре Млечного Пути
Изображение с телескопа Murchison Widefield Array (MWA) показывает, как выглядела бы наша галактика, если бы человеческие глаза могли видеть радиоволны.
Космос
На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар
Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ударили ножом в метро
В Санкт-Петербурге мужчину ударили ножом в вестибюле станции «Площадь Восстания», сообщили РБК в региональном главке МВД.
Гаджеты
Смартфон Vivo V17 с четырьмя камерами представлен в России
В России состоялась презентация нового смартфона Vivo V17.
Шоу-бизнес
Похудевшая Гузеева предостерегла девушек от голодания
Политика
Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью EurActiv обвинила Россию в якобы несоблюдении обязательств на международном уровне.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали девушку в розыске, заманив на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН придумали необычный способ, чтобы задержать девушку в розыске, сообщается на ютьюб-канале службы исполнения наказаний Свердловской области.
Политика
Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Общество
Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России
Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.