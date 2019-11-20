Общество

BFM.ruBFM.ruНа Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.
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На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

Московский Комсомолецвчера в 09:08

«Деньги есть, но мы вам их не дадим»: Фонд соцстрахования Украины прекратил выплату больничных и декретных

Царьградвчера в 10:31

Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных

Телеканал 360°вчера в 14:53

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

BFM.ruвчера в 13:19

Киев прекращает выплаты социальных пособий украинцам

Новостной фронтвчера в 09:15

Украина прекратила выплаты пособий по беременности и родам из-за нехватки денег

ИА Новороссия00:31
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Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

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Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
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В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»

В американском сенате заявили о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 22:39
Политика

Зеленский пообещал вернуть технику на прибывшие из России корабли

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Lenta.ru вчера в 17:14
Происшествия

Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар

По информации ведомства, огонь вспыхнул на территории двухэтажного торгового павильона. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:47 мск.
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Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru вчера в 21:16
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос

Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.
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Армия и оружие

NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 23:12
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Футбол

Оскорблявшим Дзюбу фанатам могут запретить посещать Евро-2020

РФС планирует добиться того, чтобы оскорблявшим форварда Артема Дзюбу фанатам запретили посещать игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
ProstoProSport 01:00
Общество

В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU вчера в 16:35
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
Общество

Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени

Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Газета.Ru 01:02
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

REGNUM вчера в 08:06
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Кино

Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»

Леснова уточнила, что во время постельной сцены Асмус использовала специальные накладки, чтобы закрыть интимные части тела.
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Политика

Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти

Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти.
Российская газета вчера в 18:50
Футбол

UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией

Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
ТК Звезда вчера в 13:20
Транспорт

Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Российская газета вчера в 18:16
Экономика

Владелец Louis Vuitton увеличил предложение о покупке Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) увеличила свое предложение о покупке бренда люксовых украшений Tiffany & Co со $120 до $130 за акцию, сообщают Financial Times и Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 21:02
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Экономика

Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове

Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
РБК вчера в 22:00
Политика

Белый дом расценил показания посла США в ЕС как оправдание Трампа

Показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда на слушаниях в конгрессе говорят о невиновности президента США Дональда Трампа, против которого инициировали процедуру импичмента после его июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК 00:24
Общество

В Уфе презентуют аналог российской «Википедии»

О создании Общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала рассказал Главный редактор Научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец.
ProUfu.ru вчера в 23:38
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

МВД проверяет инцидент с привязанной к машине собакой в Приамурье

В Благовещенске правоохранительные органы проводят проверку в связи с появлением в СМИ информации о том, что местный житель выгуливал хромающую собаку, привязав её к машине.
RT на русском 00:12
Политика

Кудрин отказался помочь нищему, объяснив это тем, что «денег нет»

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отказался подать милостыню нищему, мотивировав свой поступок тем, что у него «денег нет».
URA.Ru вчера в 15:53
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Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»

Диалог важен "даже с самыми трудными партнерами", заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью EurActiv.
РИА Новости вчера в 17:56
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости вчера в 20:25
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