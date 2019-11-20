Общество
BFM.ruНа Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.
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Технологии
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Хоккей
«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Политика
В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»
В американском сенате заявили о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Зеленский пообещал вернуть технику на прибывшие из России корабли
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
Происшествия
Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар
По информации ведомства, огонь вспыхнул на территории двухэтажного торгового павильона. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:47 мск.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос
Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.
Армия и оружие
NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Футбол
Оскорблявшим Дзюбу фанатам могут запретить посещать Евро-2020
РФС планирует добиться того, чтобы оскорблявшим форварда Артема Дзюбу фанатам запретили посещать игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Общество
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Общество
Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени
Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Общество
Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»
Леснова уточнила, что во время постельной сцены Асмус использовала специальные накладки, чтобы закрыть интимные части тела.
Политика
Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти.
Футбол
UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией
Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Экономика
Владелец Louis Vuitton увеличил предложение о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) увеличила свое предложение о покупке бренда люксовых украшений Tiffany & Co со $120 до $130 за акцию, сообщают Financial Times и Reuters со ссылкой на источники.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Экономика
Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове
Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
Политика
Белый дом расценил показания посла США в ЕС как оправдание Трампа
Показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда на слушаниях в конгрессе говорят о невиновности президента США Дональда Трампа, против которого инициировали процедуру импичмента после его июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Общество
В Уфе презентуют аналог российской «Википедии»
О создании Общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала рассказал Главный редактор Научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Происшествия
МВД проверяет инцидент с привязанной к машине собакой в Приамурье
В Благовещенске правоохранительные органы проводят проверку в связи с появлением в СМИ информации о том, что местный житель выгуливал хромающую собаку, привязав её к машине.
Политика
Кудрин отказался помочь нищему, объяснив это тем, что «денег нет»
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отказался подать милостыню нищему, мотивировав свой поступок тем, что у него «денег нет».
Политика
Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»
Диалог важен "даже с самыми трудными партнерами", заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью EurActiv.
Политика