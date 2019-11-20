На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

Технологии Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.

Политика У самолета Зеленского отказал двигатель Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.

Футбол УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Транспорт Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу с областью, сообщила пресс-служба Кремля.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Троллейбус сбил девушку на Загородном проспекте В среду вечером, 20 ноября, молодая петербурженка попала под троллейбус у дома № 47 по Загородному проспекту, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.

Хоккей Овечкин вновь собрался на Олимпиаду На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.

Происшествия Задержан экс-глава петербургского «Водоканала» После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Здоровье Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.