Общество

BFM.ruBFM.ruНа Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных. Как говорится на сайте Фонда соцстрахования, причиной стало то, что все деньги исчерпаны, передает РИА Новости. Сейчас фонд намерен решать вопрос с Минсоцполитики.
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На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

Московский Комсомолец09:08

«Деньги есть, но мы вам их не дадим»: Фонд соцстрахования Украины прекратил выплату больничных и декретных

Царьград10:31

Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных

Телеканал 360°14:53

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

BFM.ru13:19

Киев прекращает выплаты социальных пособий украинцам

Новостной фронт09:15

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

ИА Новороссия11:50
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