Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине признали бесполезность своих бронекатеров

Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

На Украине признали бесполезность своих бронекатеров

РИА Новостивчера в 18:18

Украинские бронекатера оказались неспособны выйти в Черное море

РЕН ТВвчера в 18:44

Украина согласилась с бесполезностью своих бронекатеров

Российская газетавчера в 20:01

Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»

Life.ruвчера в 19:24

Негодность своих бронекатеров признали на Украине

News.ruвчера в 19:22

На Украине признали неэффективность своих бронекатеров

Известия01:49

Украина признала бесполезность своих бронекатеров

ФАНвчера в 22:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Армия и оружие

Турецкая операция в Сирии: Эрдоган находит выход в Сочи

Вечером 22 октября объявлено о прекращении военной операции Турции в Сирии.
Sputnik Эстония 06:38
Технологии

Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

Astera 21 октября в 16:31
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Происшествия

Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава приняла участие в обнаженной фотосессии

34-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии, снимки из которой опубликовала в своем микроблоге.
RuNews24.ru 06:49
Футбол

Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря

Бомбардир.ру 05:31
Общество

В Совете Федерации объявили эвакуацию

В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.
Lenta.ru 06:27
Происшествия

На проспекте Народного ополчения в тройном ДТП погибли два водителя

В результате ДТП водитель "Форд Мондео" 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи.
Piter.tv 06:30
Общество

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в православном монастыре

Российский православный телеканал "Спас" объявил о запуске реалити-шоу "Остров", которое продюсеры позиционируют как "первоее реалити со смыслом".
Весьма вчера в 23:52
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Общество

Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Lenta.ru вчера в 18:46
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол

Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина

Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общественное телевидение России 21 октября в 21:53
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»

Piter.tv вчера в 09:56
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Происшествия

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 21 октября в 02:03
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

МК-Спорт 03:29
Единоборства

Соперник Волкова по турниру UFC в Москве дос Сантос снялся с боя

В главном поединке турнира Ultimate Fighting Championship в Москве Александр Волков должен был встретиться с Джуниором дос Сантосом, но бразилец отказался от боя с россиянином из-за проблем со здоровьем.
Вести.Ru вчера в 05:45
Общество

Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

Улица без конца Инициированная московской мэрией в 2015 году программа комплексного благоустройства "Моя улица" включает в себя обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, фасадов и освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм.
РБК 00:00
Общество

Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН

REGNUM 06:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин пошутил над Гузеевой в Instagram

Российский юморист и телеведущий опубликовал на своей странице смешной ролик, в котором Лариса Гузеева пытается прорекламировать канал телепрограммы «Давай поженимся» на Youtube.
ИнфоСМИ 06:44
Общество

Визитку Путина продают за два миллиона рублей

На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
РИА Новости 05:00
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное