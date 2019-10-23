Армия и оружие
РИА НовостиНа Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
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Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Армия и оружие
Турецкая операция в Сирии: Эрдоган находит выход в Сочи
Вечером 22 октября объявлено о прекращении военной операции Турции в Сирии.
Sputnik Эстония 06:38
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera 21 октября в 16:31
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава приняла участие в обнаженной фотосессии
34-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии, снимки из которой опубликовала в своем микроблоге.
RuNews24.ru 06:49
Футбол
Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря
Бомбардир.ру 05:31
Общество
В Совете Федерации объявили эвакуацию
В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.
Lenta.ru 06:27
Происшествия
На проспекте Народного ополчения в тройном ДТП погибли два водителя
В результате ДТП водитель "Форд Мондео" 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи.
Piter.tv 06:30
Общество
Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в православном монастыре
Российский православный телеканал "Спас" объявил о запуске реалити-шоу "Остров", которое продюсеры позиционируют как "первоее реалити со смыслом".
Весьма вчера в 23:52
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Lenta.ru вчера в 18:46
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол
Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина
Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общественное телевидение России 21 октября в 21:53
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 21 октября в 02:03
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Единоборства
Соперник Волкова по турниру UFC в Москве дос Сантос снялся с боя
В главном поединке турнира Ultimate Fighting Championship в Москве Александр Волков должен был встретиться с Джуниором дос Сантосом, но бразилец отказался от боя с россиянином из-за проблем со здоровьем.
Вести.Ru вчера в 05:45
Общество
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
Улица без конца Инициированная московской мэрией в 2015 году программа комплексного благоустройства "Моя улица" включает в себя обновление и расширение пешеходных зон, обновление тротуаров, фасадов и освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин пошутил над Гузеевой в Instagram
Российский юморист и телеведущий опубликовал на своей странице смешной ролик, в котором Лариса Гузеева пытается прорекламировать канал телепрограммы «Давай поженимся» на Youtube.
ИнфоСМИ 06:44
Общество
Визитку Путина продают за два миллиона рублей
На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
РИА Новости 05:00
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38