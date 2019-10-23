Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине признали бесполезность своих бронекатеров

Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
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На Украине признали бесполезность своих бронекатеров

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