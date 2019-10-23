Армия и оружие
РИА НовостиНа Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество
Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей
Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия 21 октября в 19:17
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК вчера в 19:26
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.
Car.ru 21 октября в 06:02
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
В английском городе Грейс, графство Эссекс, нашли грузовик с 39 трупами.
Lenta.ru 05:13
Наука
Исследователи научили крыс водить маленькие автомобили
Naked Science 04:48
Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия вчера в 14:39
Происшествия
На Урале пропала 14-летняя девочка
Вести.Ru 03:55
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34
Экономика
Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах
Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству.
Lenta.ru 04:04
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Экономика
Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства
В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.
РБК вчера в 16:03
Армия и оружие
Турция объявила о приостановке операции в Сирии
Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
РИА Новости 04:46
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Политика
Кремль: Россия и Египет продолжат работу по возобновлению полетов
"Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки", — приводит слова Пескова ТАСС.
РЕН ТВ 05:13
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Наука
Изучена структура вируса африканской чумы свиней
Стало известно, что группе китайских ученых все же удалось изучить структуру вируса африканской чумы свиней.
Rusargument 01:49
Общество
В Москве эвакуировали здание Совета Федерации
Здание Совета Федерации в Москве эвакуируют, причины не уточняются, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:20
Происшествия
На полигон в Шиесе под охраной ОМОН приехали бензовозы
ОМОН примерно около 30 человек, может больше. Выезд на дорогу со стороны Виледи закрыт полицией.
ЗакC.Ру 03:07
Футбол
Левандовски попал в топ-5 лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший два мяча в ворота «Олимпиакоса», стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов.
ProstoProSport 03:58
Происшествия
В «Леруа Мерлен» в Петербурге массово отравились сотрудники
У сотрудников гипермаркета «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге выявлена острая кишечная инфекция.
РБК 21 октября в 13:16
Общество
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Общество
13 регионов подключат к эксперименту с налогом для самозанятых
К эксперименту с особым налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 российских регионов.
Известия 04:36
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Здоровье
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Диетолог рекомендует почаще устраивать белковый завтрак.
Соловей.Инфо 03:29
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56