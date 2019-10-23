Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине признали бесполезность своих бронекатеров

Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
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На Украине признали бесполезность своих бронекатеров

РИА Новостивчера в 18:18

Украинские бронекатера оказались неспособны выйти в Черное море

РЕН ТВвчера в 18:44

Украина согласилась с бесполезностью своих бронекатеров

Российская газетавчера в 20:01

Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»

Life.ruвчера в 19:24

Негодность своих бронекатеров признали на Украине

News.ruвчера в 19:22

На Украине признали неэффективность своих бронекатеров

Известия01:49

Украина признала бесполезность своих бронекатеров

ФАНвчера в 22:48
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Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
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В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
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В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
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Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX

Именитый автобренд Toyota начал реализацию свежего компакт-кроссовера на китайском авторынке.
Car.ru 21 октября в 06:02
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
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В Британии нашли грузовик с 39 трупами

В английском городе Грейс, графство Эссекс, нашли грузовик с 39 трупами.
Lenta.ru 05:13
Наука

Исследователи научили крыс водить маленькие автомобили

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Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
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На Урале пропала 14-летняя девочка

Вести.Ru 03:55
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34
Экономика

Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах

Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству.
Lenta.ru 04:04
Политика

Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Экономика

Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства

В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.
РБК вчера в 16:03
Армия и оружие

Турция объявила о приостановке операции в Сирии

Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
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В Уфе скончалась 14-летняя школьница

СРБ 04:32
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В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
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Кремль: Россия и Египет продолжат работу по возобновлению полетов

"Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки", — приводит слова Пескова ТАСС.
РЕН ТВ 05:13
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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Наука

Изучена структура вируса африканской чумы свиней

Стало известно, что группе китайских ученых все же удалось изучить структуру вируса африканской чумы свиней.
Rusargument 01:49
Общество

В Москве эвакуировали здание Совета Федерации

Здание Совета Федерации в Москве эвакуируют, причины не уточняются, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:20
Происшествия

На полигон в Шиесе под охраной ОМОН приехали бензовозы

ОМОН примерно около 30 человек, может больше. Выезд на дорогу со стороны Виледи закрыт полицией.
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Футбол

Левандовски попал в топ-5 лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший два мяча в ворота «Олимпиакоса», стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов.
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В «Леруа Мерлен» в Петербурге массово отравились сотрудники

У сотрудников гипермаркета «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге выявлена острая кишечная инфекция.
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Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
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Общество

13 регионов подключат к эксперименту с налогом для самозанятых

К эксперименту с особым налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 российских регионов.
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Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
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Диетолог рекомендует почаще устраивать белковый завтрак.
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Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
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