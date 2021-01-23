Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
NewInform
NewInform

На Украине признали критическую ситуацию в атомной энергетике из-за долгов

Большое число украинских организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере производства оборудования и деталей для атомных электростанций, пожаловались премьер-министру страны Денису Шмыгалю и исполняющему обязанности министра атомной энергетики Юрию Витренко на критическую ситуацию в отрасли из-за огромных долгов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике

Десятки украинских предприятий обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и. о. министра энергетики Юрию Витренко с письмами о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
РИА Новости22 января в 06:58
Подробнее о событии
Lenta.ru

На Украине сообщили о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов

Lenta.ruвчера в 16:13
ФАН

Франц Клинцевич предрекает «новый Чернобыль» на Украине

ФАН22 января в 12:08
REGNUM

На Украине оценили ситуацию в атомной энергетике

REGNUM22 января в 07:50
Газета.Ru

На Украине сложилась критическая ситуация в атомной энергетике из-за долгов

Газета.Ru22 января в 09:44
ТВ Центр

На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике

ТВ Центр22 января в 07:44
Взгляд.ру

На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике

Взгляд.ру22 января в 07:37
РИА Новости

На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике

РИА Новости22 января в 06:58

СК возбудил уголовное дело о вовлечении детей в незаконные митинги

По факту нарушений было возбуждено дело по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, посредством информационно-телекоммуникационных сетей.
СК возбудил уголовное дело о вовлечении детей в незаконные митинги
Weacom.ruвчера в 20:24

Поклонская: готова сопроводить Кравчука, если тот решится поехать в Крым

Москва, 23 января 2021, 09:24 — REGNUM Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по международным делам Наталья Поклонская («Единая Россия») заявила, что она лично готова показать первому президенту Украины Леониду Кравчуку Крым, если у того хватит политического мужества приехать на российский полуостров.
REGNUMвчера в 01:24