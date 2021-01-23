Большое число украинских организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере производства оборудования и деталей для атомных электростанций, пожаловались премьер-министру страны Денису Шмыгалю и исполняющему обязанности министра атомной энергетики Юрию Витренко на критическую ситуацию в отрасли из-за огромных долгов.

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С чего всё началось На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике Десятки украинских предприятий обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и. о. министра энергетики Юрию Витренко с письмами о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом". РИА Новости 22 января в 06:58