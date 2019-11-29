Политика
Газета.RuНа Украине признали нищету в стране результатом Майдана
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что нищета в стране является следствием событий на майдане, который случился в 2013-2014 годы. Об этом сообщает телеканал NewsOne. По ее мнению, из-за Майдана Украина стала "самой нищей, самой вымирающей, самой несчастной, самой болеющей".
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал NewsOne, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш связала нынешнее бедственное положение страны с прошедшим в Незалежной в 2014 году Майданом.Московский Комсомолецвчера в 17:15
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Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
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Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
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Ученые из Канады сумели определить клетки головного мозга, которые отвечают за чувство неприятия никотина и отвращения к курению.
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ.
Хоккей
Форвард «Нью-Джерси» Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).