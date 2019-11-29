с чего всё началось

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что нищета в стране является следствием событий на майдане, который случился в 2013-2014 годы. Об этом сообщает телеканал NewsOne. По ее мнению, из-за Майдана Украина стала "самой нищей, самой вымирающей, самой несчастной, самой болеющей".

На Украине признали нищету в стране результатом Майдана

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