Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине признали нищету в стране результатом Майдана

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что нищета в стране является следствием событий на майдане, который случился в 2013-2014 годы. Об этом сообщает телеканал NewsOne. По ее мнению, из-за Майдана Украина стала "самой нищей, самой вымирающей, самой несчастной, самой болеющей".
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Как сообщает
 телеканал NewsOne, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш связала нынешнее бедственное положение страны с прошедшим в Незалежной в 2014 году Майданом.
Московский Комсомолецвчера в 17:15

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На Украине нашли связь между событиями на Майдане и нищетой

Газета.Ru03:42

Бывший министр юстиции Незалежной о кризисе на Украине: Самая нищая страна

Life.ruвчера в 18:31

На Украине назвали причину нищеты в стране

Известиявчера в 18:58

Экс-министр юстиции Украины назвала нищету в стране результатом Майдана

РБКвчера в 20:53

Экс-министр юстиции Украины: нищета в стране - результат Майдана

Аргументы и Фактывчера в 17:55

Экс-министр юстиции считает нищету Украины следствием Майдана

Московский Комсомолецвчера в 17:42

На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

РИА Новостивчера в 17:03
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Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа.
РБК 27 ноября в 06:12
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В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
RT на русском вчера в 18:51
Общество

Названы лучшие города России по качеству жизни

Тонкости туризма 27 ноября в 03:48
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Комсомольская правда вчера в 05:30
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Экономика

Чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%

По сравнению с первыми девятью месяцами 2018 года чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%.
РБК 04:15
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК вчера в 18:34
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Общество

Маркировка духов и шин станет обязательной

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Российская газета вчера в 16:01
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика

Депутат от партии «Слуга народа» предложила «приглушить» свободу слова

Представитель президентской партии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с заявлением о том, что на Украине так много свободы слова и она "настолько сильна", что ее уже необходимо "приглушить" .
Pravda.Ru 03:08
Общество

Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards 2020

По данным портала столичной мэрии, премия World Travel Awards существует с 1993 года, сейчас в ней более 80 номинаций: например, лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности.
ТАСС вчера в 13:49
Здоровье

На Ботанике закрыли школу из-за жалоб детей на тошноту и боли в животе

КП - Екатеринбург 04:17
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Политика

Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
RT на русском вчера в 14:08
Культура

Оксана Байрак снимает второй сезон саги «Ничто не случается дважды»

Режиссер рейтинговой саги «Ничто не случается дважды» рассказала о съемках второго сезона проекта и показала видеонарезку с новых серий.
Tricolor TV Magazine 04:07
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Происшествия

В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей

Следователи в Новосибирске после появления сообщений об избиении школьников возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении двух 16-летних подростков, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 04:40
Гаджеты

Acer представила в России игровое кресло за 2,5 млн рублей

Дни24 вчера в 11:27
Технологии

ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы

Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
РИА Новости вчера в 19:42
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В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции

Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
Эхо Москвы 04:01
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Наука

Ученые обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к курению

Ученые из Канады сумели определить клетки головного мозга, которые отвечают за чувство неприятия никотина и отвращения к курению.
Дни24 26 ноября в 09:03
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ.
Ведомости 01:36
Хоккей

Форвард «Нью-Джерси» Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
ТАСС Спорт 00:19
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