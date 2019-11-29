с чего всё началось

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что нищета в стране является следствием событий на майдане, который случился в 2013-2014 годы. Об этом сообщает телеканал NewsOne. По ее мнению, из-за Майдана Украина стала "самой нищей, самой вымирающей, самой несчастной, самой болеющей".

На Украине признали нищету в стране результатом Майдана

Экономика Банк России отозвал лицензию у Осколбанка Банк России приказом от 29 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого Агропромбанка "Осколбанк", говорится в сообщении регулятора.

Энергетика Украина атаковала «Газпром» в Латвии «Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».

Общество Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Происшествия Главу УФНС по Архангельской области задержали за взятку Глава управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родинов задержан по подозрению в получении взятки, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СК.

Общество Силуанов предложил сократить число надзоров По словам Силуанова, предложение сократить число надзоров вписывается и в те решения, которые приняты по оптимизации численности госслужащих.

Авто Volvo представила в России гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine Как отметили в пресс-службе шведского автопроизводителя, новый XC60 T8 Twin Engine стал вторым подключаемым гибридом Volvo на российском рынке после представленного в прошлом году флагманского внедорожника XC90 T8 Twin Engine.

Происшествия СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.