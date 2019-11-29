Политика
Газета.RuНа Украине признали нищету в стране результатом Майдана
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что нищета в стране является следствием событий на майдане, который случился в 2013-2014 годы. Об этом сообщает телеканал NewsOne. По ее мнению, из-за Майдана Украина стала "самой нищей, самой вымирающей, самой несчастной, самой болеющей".
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал NewsOne, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш связала нынешнее бедственное положение страны с прошедшим в Незалежной в 2014 году Майданом.Московский Комсомолецвчера в 17:15
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Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
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Происшествия
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Десятилетний сын полицейского помог найти ребёнка-инвалида, пропавшего в лесу в Приморье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
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«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
Общество
Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России
Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали за взятку
Глава управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родинов задержан по подозрению в получении взятки, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СК.
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Силуанов предложил сократить число надзоров
По словам Силуанова, предложение сократить число надзоров вписывается и в те решения, которые приняты по оптимизации численности госслужащих.
Общество
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение
Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
Спорт
Станислав Поздняков: «Не может быть и речи о нейтральном флаге»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
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В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Технологии
Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России
В России обнаружен новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения.
Хоккей
Хоккеист «Нью-Джерси» Гусев назван третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев признан третьей звездой по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате.
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Александр Емельяненко рассказал о конфликте с братом Федором
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, почему у него конфликт с братом Федором.
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Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
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Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Тело девятилетнего мальчика нашли в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Экономика
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Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Армия и оружие
МИД: НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны
"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
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Общество
В Курганской области ремонтируют больше детских садов, чем строят
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Происшествия
СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство обновленного Lada 4x4
Ожидается, что рестайлинговая «Нива» поступит в продажу в январе-феврале 2020 года.
Общество
Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии
Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.