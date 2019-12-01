с чего всё началось

Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М». Об этом он написал в своем Twitter.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Футбол Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом» В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.

Авто Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.

Политика Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.