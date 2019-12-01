Армия и оружие
Lenta.ruНа Украине признали превосходство российских боевых катеров
Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М». Об этом он написал в своем Twitter.
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с чего всё началось
Глава Украинского военного центра Тарас Чмут в своем Twitter написал, что российские патрульные катера проекта «Соболь» значительно превосходят украинские аналоги, который проигрывают в скорости и маневренности.Профиль02:48
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