Политика
ИзвестияНа Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС. Он выразил мнение, что санкции якобы «вредят» российской экономике, несмотря на все сложности, которые они доставляют и европейским странам.
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Западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении.
с чего всё началось
«Западные санкции неидеальны и для наших западных партнёров всё сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике», — сообщил Пристайко.RT на русскомвчера в 19:14
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На Украине сочли, что Западу все сложнее придерживаться санкций против РФ
Российская газетавчера в 17:04
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Наука
Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 16 сентября в 13:28
Политика
Новый российский самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.
DP.RU 16 сентября в 06:47
Общество
Росстат сообщил о снижении числа малолетних невест в России
В России число несовершеннолетних невест с 1990 по 2018 годы сократилось более чем в 15 раз Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском вчера в 22:16
Происшествия
Дипломата КНДР вызовут в МИД России из-за инцидента с пограничниками
«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 09:37
Армия и оружие
На Дальнем Востоке начались масштабные лётные учения
В Хабаровском и Приморском краях начались масштабные лётно-тактические учения смешанного авиационного соединения Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 22:00
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
Для атаки на Саудовскую Аравию использовались украинские ракеты Х-55
Avia.pro вчера в 00:12
Шоу-бизнес
Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк
Сепсис и отказ органов: врач оценил тяжелое состояние Заворотнюк Анестезиолог-реаниматолог объяснил данные о болезни актрисы.
Экспресс газета вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге
До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.
iReactor вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Культура
Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский
Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
Петербургский дневник вчера в 06:29
Технологии
Huawei инвестирует $1,5 млрд за пять лет в свою программу для разработчиков
В ближайшие пять лет компания Huawei дополнительно инвестирует 1,5 млрд долларов в свою программу для разработчиков, рассказал заместитель председателя компании Кен Ху на выставке HUAWEI CONNECT 2019 в Шанхае.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Технологии
Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями
В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
Astera 15 сентября в 11:54
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Общество
Россиянам разрешат «курить» в самолетах
«Некоторые курящие пассажиры иногда используют для курения неподходящие места (туалеты), чем создают дискомфорт для других пассажиров и нарушают правила аэропортов», — рассказала директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова.
Sochi.com вчера в 05:34
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Экономика
Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД
После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.
Lenta.ru вчера в 13:38
Экономика
В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Космос
Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником
Известия вчера в 16:50
Политика
В Госдуме считают правильнее сокращать рабочие часы, а не дни
Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что России лучше идти по пути сокращения рабочих часов, а не дней.
iReactor вчера в 06:29
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском вчера в 23:30
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru вчера в 14:24
Футбол
«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в групповом матче Лиги чемпионов
Футболисты итальянского "Наполи" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержали победу над действующим чемпионом английским "Ливерпулем".
РИА Новости вчера в 16:58
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК вчера в 15:36
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
Происшествия
Приставы закрыли детский сад в Томске за антисанитарию
Кировский районный суд Томска приостановил деятельность детского сада № 72 из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил и СанПиН.
НИА-Томск вчера в 22:50