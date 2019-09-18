с чего всё началось

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС. Он выразил мнение, что санкции якобы «вредят» российской экономике, несмотря на все сложности, которые они доставляют и европейским странам.

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

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