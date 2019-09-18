Политика
ИзвестияНа Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС. Он выразил мнение, что санкции якобы «вредят» российской экономике, несмотря на все сложности, которые они доставляют и европейским странам.
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с чего всё началось
«Западные санкции неидеальны, и нашим западным партнёрам всё сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике», — сообщил Пристайко.RT на русскомвчера в 19:14
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На Украине сочли, что Западу все сложнее придерживаться санкций против РФ
Российская газетавчера в 17:04
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Кино
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Политика
Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря
Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, сообщил «РИА Новости» посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
Коммерсантъ 01:13
Финансы
«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам
Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
RT на русском вчера в 23:30
Политика
Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
RT на русском вчера в 10:05
Экономика
В Ростовской области утвердили прожиточный минимум для пенсионеров
В правительстве напомнили, что с 1 января 2019 года доход пенсионера, который включает в себя пенсию и другие меры социальной поддержки, сначала доводится с помощью социальной доплаты до прожиточного минимума, а затем эта величина повышается на сумму индексаций.
Rostov gazeta 16 сентября в 10:10
Шоу-бизнес
«Исход будет один»: близкие Заворотнюк отказываются от помощи
Дни.ру вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 16 сентября в 01:48
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Наука
Ученые назвали архат омолаживающим кровь фруктом
Ученые сообщили о фрукте, который способен омолаживать кровь.
Дни24 вчера в 07:57
Происшествия
Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка
В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
Известия 00:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Здоровье
Московские родители получат онлайн-доступ к данным о прививках детей
Доступ к электронной медицинской карте ребенка с информацией о проведенных и пропущенных прививках предоставят московским родителям до конца текущего года.
ТАСС 00:47
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии
В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru вчера в 01:30
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости вчера в 00:31
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 4 XL 5G появился в GeekBench
Ожидается, что такой смартфон будет предлагаться как минимум с 256 ГБ постоянной памяти. Других данных про Pixel 4 XL 5G пока нет.
Astera 16 сентября в 13:52
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Происшествия
Индусу удалили рог длиной десять сантиметров
В индийском городе Сагар местному 73-летнему фермеру удалили рог. Нарост на его голове появился после удара пять лет назад.
VSE42.RU 01:01
Происшествия
Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту
В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 16 сентября в 20:04
Армия и оружие
Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.
REGNUM 00:22
Здоровье
В Южной Корее зафиксировали первые случаи африканской чумы свиней
Парламентская газета вчера в 06:12
Кино
Звезды «Зачарованных» сыграют сестер в «Анатомии страсти»
Актрисам предстоит сыграть сестер в 16-м сезоне сериала "Анатомия страсти" на телеканале АВС.
Культуромания вчера в 16:14
Общество
Первое осеннее похолодание на Дону задержится на несколько дней
Похолодание и первые осенние дожди ожидаются в Ростовской области.
Дон-ТР вчера в 08:29