Политика
ИзвестияНа Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС. Он выразил мнение, что санкции якобы «вредят» российской экономике, несмотря на все сложности, которые они доставляют и европейским странам.
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Западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении.
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Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после субботней атаки на НПЗ.
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Пятый канал 14:54
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В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Транспорт
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Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM 20:19
Финансы
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В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
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Пентагон назвал вероятных исполнителей атаки на Saudi Aramco
Наиболее вероятным исполнителем атаки беспилотников на инфраструктуру нефтяной компании Saudi Aramco является Иран или поддерживаемые им силы, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
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Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
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Экономика
Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
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Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, заслушав информацию, дал распоряжение не останавливаться на достигнутом, а только совершенствовать работу по сохранению здоровья населения и увеличению рождаемости.
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«Щегол» Warner Bros. стартовал с одним из худших результатов в истории
Экранизация популярного романа "Щегол" студии Warner Bros. продемонстрировала одни из худших стартов в истории американского проката.
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Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге
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Вступили в силу изменения в законы о «дачной амнистии»
С 16 сентября в силу вступили изменения в закон о "дачной амнистии".
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Гороскоп на 18 сентября: на работе и дома Близнецов ожидают сюрпризы
На работе и дома Близнецов ожидают сюрпризы.
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Российский дипломат назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что любые действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии, неприемлемы.
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СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
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