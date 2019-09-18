Западные санкции неидеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС. Он выразил мнение, что санкции якобы «вредят» российской экономике, несмотря на все сложности, которые они доставляют и европейским странам.

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

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