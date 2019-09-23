Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией

Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами. Как отметили в ведомстве, в 2003 году было заключено соглашение о российско-украинской госгранице, однако морские границы оно не установило.
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На Украине заявили о намерении установить морскую границу с Россией

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Акции туроператора TUI выросли на 10% после банкротства Thomas Cook

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