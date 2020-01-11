Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800». Москва могла участвовать в подготовке катастрофы, написал политик на своей странице в Facebook.
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Турчинов обвинил Россию в уничтожении украинского самолета в Иране

Московский Комсомолец08:25

В Киеве призвали наказать Россию за сбитый Ираном Boeing

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Бывший секретарь СНБО призвал наказать Россию за сбитый Ираном Boeing

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Турчинов захотел наказать Россию за крушение украинского Boeing

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Экс-секретарь СНБО обвинил РФ в уничтожении украинского самолёта над Ираном

News.ru08:10

На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию

Lenta.ru07:34

Турчинов призвал Россию к ответу за крушение самолета в Иране

Росбалт06:55
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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В Петергофе прошел митинг против мусороперерабатывающего завода

В Петродворцовом районе Петербурга прошел согласованный митинг против мусороперерабатывающего завода, который хотят построить между Ломоносовым и Петергофом.
Piter.tv 07:45
Политика

Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Lenta.ru 09:19
Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Коммерсантъ 10:39
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Здоровье

Директор НИИ онкологии рассказал, что Андрею Павленко не повезло

Для снижения риска заболевания «достаточно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться и проходить медицинские профилактические обследования», сообщил директор НИИ онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев.
Мойка78 06:33
Политика

Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing

РИА Новости Президент Ирана Хасан Роухани потвердел, что украинский пассажирский самолет был сбит иранскими военными.
РЕН ТВ вчера в 23:58
Политика

Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль

Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Коммерсантъ 06:43
Происшествия

Землетрясение в Стамбуле вызвало панику среди населения

BFM.ru 09:37
Общество

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

РИА Новости 10:17
Армия и оружие

WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника

Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК 10:26
Общество

В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
РИА Новости 09:32
Политика

Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Коммерсантъ 06:04
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:02
Кино

Роберт Земекис снимет фантастический триллер

Как сообщает издание Deadline, он намерен снять для студии Warner Bros.фильм под названием "Арес".
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Футбол

«Барселона»: Суарес будет прооперирован

«Барселона» подтвердила информацию о том, что нападающему Луису Суаресу нужна операция на мениске в правом колене.
Евро-футбол.ру 09:14
Политика

Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
РИА Новости 10:51
Армия и оружие

Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому

Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Rusvesna.su 06:34
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Шоу-бизнес

Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»

Речь идет о церемонии 2003 года – звезду номинировали на «Оскар» на звание лучшей актрисы за работу в фильме «Фрида».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
Биатлон

Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе

РИА Новости 09:44
Общество

Стоимость молочного кардигана Путина оценили в двести тысяч рублей

Live24 вчера в 06:53
Общество

Петросян прокомментировал приостановку производства «Смехопанорамы»

Автор юмористической программы «Смехопанорама» Евгений Петросян прокомментировал приостановку производства передачи.
Lenta.ru вчера в 20:28
Кино

Экранизацию игры Uncharted может поставить режиссер «Венома»

Кinomania 11:07
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 07:24
Футбол

Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А

RT на русском 10:55
Политика

Das Erste: Меркель пора ставить на Путина

Меркель надеется на влияние Путина — прежде всего на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент германского телканала Das Erste Кай Кюстнер.
Евразия Daily 05:58
Политика

Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
REGNUM 08:37
Общество

Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали на эко-акции

Хоакина Феникса, Мартина Шина и других голливудских звезд задержали на митинге против изменения климата, организованном актрисой и эко-активисткой Джейн Фондой.
Газета.Ru 10:31
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