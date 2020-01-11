Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800». Москва могла участвовать в подготовке катастрофы, написал политик на своей странице в Facebook.

На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию

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