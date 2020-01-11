Политика
Lenta.ruНа Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800». Москва могла участвовать в подготовке катастрофы, написал политик на своей странице в Facebook.
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Общество
В Петергофе прошел митинг против мусороперерабатывающего завода
В Петродворцовом районе Петербурга прошел согласованный митинг против мусороперерабатывающего завода, который хотят построить между Ломоносовым и Петергофом.
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Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
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Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
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Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
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Директор НИИ онкологии рассказал, что Андрею Павленко не повезло
Для снижения риска заболевания «достаточно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться и проходить медицинские профилактические обследования», сообщил директор НИИ онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев.
Политика
Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing
РИА Новости Президент Ирана Хасан Роухани потвердел, что украинский пассажирский самолет был сбит иранскими военными.
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
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В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
Роберт Земекис снимет фантастический триллер
Как сообщает издание Deadline, он намерен снять для студии Warner Bros.фильм под названием "Арес".
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«Барселона» подтвердила информацию о том, что нападающему Луису Суаресу нужна операция на мениске в правом колене.
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
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В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Шоу-бизнес
Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»
Речь идет о церемонии 2003 года – звезду номинировали на «Оскар» на звание лучшей актрисы за работу в фильме «Фрида».
Общество
Стоимость молочного кардигана Путина оценили в двести тысяч рублей
Общество
Петросян прокомментировал приостановку производства «Смехопанорамы»
Автор юмористической программы «Смехопанорама» Евгений Петросян прокомментировал приостановку производства передачи.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
Политика
Das Erste: Меркель пора ставить на Путина
Меркель надеется на влияние Путина — прежде всего на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент германского телканала Das Erste Кай Кюстнер.
Политика
Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
Общество
Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали на эко-акции
Хоакина Феникса, Мартина Шина и других голливудских звезд задержали на митинге против изменения климата, организованном актрисой и эко-активисткой Джейн Фондой.