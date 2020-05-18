Политика
Газета.RuНа Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. Он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который до и после своего избрания на пост главы государства обещал перемены и переезд органов власти в новое здание.
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Здоровье
Отоларинголог назвал самое опасное осложнение коронавируса
Врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность.
News.ru 16 мая в 04:56
Происшествия
На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине
На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
РБК 03:32
Культура
Компания Netflix презентовала свой клип для конкурса «Евровидение»
Деловое.ТВ вчера в 09:24
Общество
В Екатеринбурге в следственном изоляторе ввели карантин
Екатеринбург, 18 мая 2020, 10:24 — REGNUM В следственном изоляторе № 1 города Екатеринбурга введён карантин, из-за выявленного у сотрудника СИЗО нового вирусного заболевания.
REGNUM 03:24
Общество
В России выявлено 9709 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Сиб.фм вчера в 03:43
Авто
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили в России
Автомобили в России продолжают дорожать. Стало известно, что с 1 по 15 мая девять марок повысили цены на свою продукцию, а одна - понизила.
Российская газета вчера в 13:00
Общество
Глава ФРС спрогнозировал падение ВВП США на 30%
ВВП Соединенных Штатов Америки может рухнуть на 20-30%, заявил глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл 18 мая в интервью CBS.
ИА Красная Весна вчера в 22:53
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Гаджеты
Способы повысить качество работы смартфона названы
По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
Astera вчера в 06:04
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Общество
Число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8926
Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678.
RT на русском 03:36
Финансы
Рубль опустился к доллару и евро
Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 16 мая 2020, 12:40 — REGNUM 92 новых носителя коронавируса выявлено за последние сутки на территории Краснодарского края, об этом сообщил 16 мая региональный оперштаб.
REGNUM 16 мая в 05:40
Политика
Украина анонсировала обновление торговой части соглашения об ассоциации с ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
Взгляд.ру 03:23
Здоровье
В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2
Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19.
REGNUM 01:17
Культура
В Штатах умерла режиссер Линн Шелтон
RuNews24.ru вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Наталья Водянова отменила свадьбу с Антуаном Арно
Обо всем модель Наталья Водянова рассказала в интервью главному редактору журнала Vogue Марии Фёдоровой.
Gazeta.SPb вчера в 14:57
Общество
Такого не было с начала мая! В России зафиксировано 8 926 новых заражений COVID-19
За минувшие сутки в России зафиксировано 8 926 случаев коронавируса — таких цифр в статистике не было с начала мая.
Нижний Новгород on-line 03:35
Здоровье
Стало известно, сколько в Приморье платят медикам за работу с коронавирусом
Медикам Владивостока помогают 10 врачей из других районов Приморья и Хабаровска.
REGNUM 02:12
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Авто
Первая в России «умная» дорога появится в Самаре
В Самаре готовятся представить общественности первую в России «умную» дорогу. Проект ориентирован на беспилотные автомобили.
НТВ 02:31
Технологии
TSMC больше не принимает заказы Huawei
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
iXBT.com 03:21
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Lenta.ru вчера в 20:31
Общество
В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей
Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:38
Общество
В России запущено производство сверхточного теста на коронавирус
Массовое производство сверхточного теста на коронавирус запустила ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано», 18 мая сообщает пресс-служба «Роснано».
ИА Красная Весна 03:12
Кино
Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26