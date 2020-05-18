Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. Он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который до и после своего избрания на пост главы государства обещал перемены и переезд органов власти в новое здание.
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На Украине хотят переименовать страну в Русь

Газета.Ru06:48

На Украине призвали переименовать страну в Русь

РИА Новости02:19

На Украине призвали переименовать страну в Русь

ТК Звездавчера в 17:32

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Lenta.ruвчера в 20:49

Украинский адвокат призвал переименовать страну в Русь

Телеканал 360°вчера в 18:31

На Украине хотят переименовать страну в «Русь»

URA.Ruвчера в 20:55

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известиявчера в 17:03
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

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Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году

Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
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Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах

Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
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В Ярославле на мужчину напал медведь

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Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 10:49
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
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Политика

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»

"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири — 2". Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.
RT на русском 10:02
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Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
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Происшествия

В Татарстане полицейские получили сроки по делу о пытках

В Нижнекамске городской суд дал реальные сроки пятерым полицейским по делу о пытках 22-летнего местного жителя Ильназа Пиркина.
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Общество

В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза

Компания обосновала заявку тем, что над проектом работали и вложения в него проводились, принимая во внимание правила Газовой директивы до внесения новых пунктов.
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Недвижимость

Коронавирус изменит цены на недвижимость

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM Вторичное жильё Исторически в России объём сделок на вторичном рынке превосходил объём сделок на первичном, но после введённых правительством стимулов тренд изменился.
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Происшествия

Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника

Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, об этом телеканалу НТВ рассказала мать Максима, Юлия Карева.
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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Коронавирус выявили уже у шести депутатов Госдумы

С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, сообщила советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова.
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Путешествия

Стала известна дата открытия Турции для россиян

Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Происшествия

В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома

Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.
РИА Новости 10:51
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Кино

Культовый сериал «Смешарики» возвращается после 10-летнего перерыва

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Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
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Загитова похвасталась подарками на 18-летие

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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
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Здоровье

В горбольнице №1 в Вологде выявили 40 заболевших коронавирусом

40 человек с выявленным COVID-19 увезли в моногоспиталь Череповца из городской больницы Вологды №1. Об этом 18 мая в ходе прямого эфира рассказал мэр города Сергей Воропанов.
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Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС

ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики, передает Reuters. Планируемый объем фонда - €500 млрд.
Газета.Ru 11:23
Общество

В свердловской компании произошла крупная вспышка коронавируса

Свыше 100 сотрудников логистического партнера сети «Красное и белое» в Свердловской области заразились коронавирусом, это более половины из протестированных сотрудников данной компании, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820

MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор.
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В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих

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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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