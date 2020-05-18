Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. Он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который до и после своего избрания на пост главы государства обещал перемены и переезд органов власти в новое здание.

На Украине призвали переименовать страну в Русь

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